El colombiano que juega en Polonia y vive a la distancia el covid-19

Uno de los lugares más azotados en la segunda guerra mundial fue Polonia, la marca de la guerra todavía prevalece en uno de los lugares claves para llegar del centro al oriente del viejo continente. Pero más allá de hablar de política o geografía, el fútbol nos llevó a ese lugar para hablar con Juan Pablo Álvarez, un jugador colombiano de 23 años, quien juega en el Beskid Andrychów, un equipo que juega cerca de Cracovia y donde este antioqueño que surgió de las inferiores de Atlético Nacional, pasa la cuarentena y cada día se motiva para entrenar con alegría y pasión.

“Hace más de un año no estoy en Colombia y extraño a mi familia, mis amigos y el calor, porque hace varios meses no sale bien el sol. Pero siempre me levanto a trabajar, motivado a seguir con mi pasión, es algo que no negocio y al final vamos a encontrar adversidades que tenemos que superar”, remarcó Álvarez en diálogo a través de Instagram.



Pero… ¿cómo comenzó la historia de Juan Pablo?, con la escuela de Atlético Nacional, a sus cinco años llegó desde el barrio Villanueva de Copacabana, Antioquia. Fue haciendo todos los procesos de inferiores y llegó a ser parte del equipo sub 20 campeón en 2016. De ahí pasó a Leones, donde siguió su madurez deportiva, teniendo una pasantía de seis meses en el Pachuca de México, luego volvió a Leones y desde 2019, sus goles se fueron a Polonia, un país destacado por grandes goleadores como Robert Lewandowski.



“El fútbol acá es diferente, los jugadores son muy altos y corpulentos, yo juego de centro delantero y a veces es difícil lograr eludir a los defensas. Pero al tener un poco más de agilidad, logro sacar ventaja”, precisó el ariete que lleva 15 goles en su travesía europea.



Además del clima hostil, Álvarez ha venido aprendiendo polaco, una lengua complicada, pero la cual ya ha ido aprendiendo de a poco. “hay letras en el abecedario que son muy difíciles. En general, los polacos son gente seria pero amable, hay chicas muy lindas y si uno baila medio bien, le va bien”, destacó.



Sobre la cuarentena, Juan Pablo explicó que “ha sido difícil, acá en Polonia hay cerca de 30.000 contagiados. El fútbol se detuvo como en gran parte de Europa y el 19 de mayo hay una reunión para determinar si se reanuda la Liga y la Copa. De a poco se va volviendo a la normalidad”.



Uno de los momentos destacados por Juan Pablo, fue haber estado en el centenario de su equipo actual. “Fue especial estar en el centenario del equipo, había gente muy mayor acompañada por sus familiares, fue un espectáculo increíble. Vivir esa experiencia fue increíble. Los hinchas son muy apasionados, hacen sentir el apoyo al equipo y cada vez que somos locales, estamos muy respaldados. Son personas tranquilas que cuando van a la cancha, hacen respetar sus colores y cuando salen de la cancha siguen su vida con tranquilidad”.



En cuanto a sus sueños, quiere seguir experimentando de otras culturas, conocer el mundo junto al fútbol y que en algún momento pueda jugar en Atlético Nacional, club del cual es hincha. “Espero antes de retirarme, tener la oportunidad de estar en Nacional y marcar en el Atanasio, ir a gritar los goles junto a mi familia y amigos. Sería algo soñado, para alguien como yo que arrancó desde la cantera”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8