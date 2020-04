Edwin Cardona, directo: la posibilidad y deseo de volver a Nacional

Los días de cuarentena se hacen largos y este lunes, Edwin Cardona salió de su cotidianidad en Tijuana para hablar de Atlético Nacional, equipo donde debutó en el 2009 y en el que espera realizar pronto su tercer ciclo. En diálogo con Felipe Muñoz a través de su cuenta de Instagram. Cardona recordó esos primeros pasos y dejó la puerta abierta a un retorno.

“Yo soy hincha de Nacional y si me dan la oportunidad de volver y se da un buen acuerdo, la puerta está abierta. Si se presenta la oportunidad, hablaré con el presidente, con mi esposa y miraremos la opción. Lo importante es que sea la mejor para mí, para seguir compitiendo y ganar campeonatos”, resaltó el jugador de 27 años, con contrato hasta diciembre de 2020 en el Xolos de Tijuana.



Sobre esos inicios en el conjunto antioqueño, Cardona comentó que “mi primera pretemporada fue en San Andrés en el 2008, fue increíble compartir con tantos jugadores importantes. En especial con Giovanni Moreno, quien siempre estuvo conmigo, me aconsejaba y ahora somos grandes amigos”.



Y de esos grandes referentes, Edwin recordó cuando iba al estadio y veía a Hugo Morales, un ídolo y un ejemplo de juego. “Mi ídolo cuando llegué a Nacional es Hugo Morales. En las divisiones menores jugaba con el ‘8’ y cuando era muy joven, la hinchada me pedía y eso era muy emocionante. Yo le decía a mi papá que en algún momento iba a jugar en el equipo profesional con su número, algo que logré. Cuando estaba en las inferiores, nos daban las boletas y no me perdía un solo partido”.



En cuanto a su debut en el 2009, comentó que fue en un partido sin público contra América de Cali, pero no alcanzó a sumar muchos minutos, debido a que era el jugador de la norma y hubo un expulsado. Además, recordó a Ramón Cabrero, con quien se hablaba que hubo diferencias, fue el momento para aclararlas. “Cuando debuté con Nacional, en ese momento me comenzaron a convocar con la sub 17 de la Selección Colombia y me perdí muchos partidos. Con (Ramón) Cabrero aprendí mucho, él fue muy sincero conmigo, había muchos jugadores en mi posición y yo era muy joven, al final jugué algunos partidos”.



Luego llegó el 2011, donde logró su primer título y aunque Santiago Escobar lo respaldó, fue sincero en que no iban a contar con él para la Copa Libertadores, luego de su paso por Santa Fe y Junior, llegó el momento de regresar al equipo, donde Cardona contó cómo se dio para pegar la vuelta en el 2014. “Estando en Barranquilla, hablé con el profe Juan Carlos Osorio y me dijo que en diciembre me iba a traer a Nacional, yo dudaba porque veía un plantel muy ganador y no creía tener lugar. Él me convenció y al final llegué a Nacional en el 2014, pero había firmado desde noviembre”.



Además, elogió al ‘míster’ y a Alexis Henríquez. “Estoy muy agradecido con el ‘profe’ Osorio, fue el que ayudó a impulsar mi carrera. Tenía el reto de volver a ganarle la hinchada, conseguirme un lugar. Luego marco en mi primer partido de Copa Libertadores contra Newell’s y ahí sentí que arrancaba una gran etapa con el equipo, tanto que llegamos a ser campeones y finalistas en la Suramericana. Henríquez también me ayudó mucho, es una gran persona que me aconsejó y ahora somos grandes amigos”.



Desde la distancia, Edwin confesó que trata de seguir al equipo y vivió un momento muy especial con la Copa Libertadores del 2016. “Hubo buenos jugadores que llegaron a ser más grandes. Nacional es el club más grande de Colombia. Fue una gran Copa Libertadores la del 2016, había mucha calidad”.



Finalmente, habló de su hijo Emiliano, quien sigue los pasos del fútbol y el amor por Nacional. “En el partido contra Pereira, mi hijo de cinco años fue al Atanasio y le salió del corazón decir que quiere jugar en Nacional. Yo lo apoyo y me gusta irlo a ver a entrenar y jugar, a veces sufro más con sus partidos que con los míos. Lo trato de entrenar, de que aprenda a patear, le digo lo que me gusta y lo que no me gusta”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8