‘Jugadores con una o dos convocatorias y fueron al Mundial’: Cardona

Maduro y certero, Edwin Cardona aprovechó esta cuarentena para reflexionar y abordar temas como su no convocatoria al Mundial de Rusia, el gesto en el partido amistoso contra Corea del Sur y analizó a los medios de comunicación. En diálogo con Felipe Muñoz, a través de un vivo en Instagram, el volante de Xolos rompió el silencio.

“Fue algo duro no haber estado en el Mundial de Rusia, fueron cuatro años y medio que estuve a la par, dejé muchas cosas de mi vida que en su momento valieron la pena, pero fue un golpe. Es algo que ya lo dejé atrás. Más me da duro que hubo jugadores con una o dos convocatorias y fueron al Mundial y yo que estuve en 20 convocatorias no fui. En el fútbol tiene que haber códigos y justicia, para qué uno trabaja, sé muchas cosas y siempre señalan a un jugador y en una historia hay dos versiones. No es posible que, hasta el sol de hoy, ninguno me ha dado la razón por la cual no estuve en el Mundial. El día de mañana, cuando se dé la oportunidad quiero preguntar qué pasó”, destacó y además contó cómo vivió el Mundial, “se me hizo raro en ver el Mundial desde la casa. Yo tenía que apoyar y los compañeros no tenían la culpa”.

El jugador cree que hubo un ataque muy fuerte de los medios, por el gesto que le hizo en el partido contra Corea del Sur. “De corazón y ante los ojos de Dios, puedo jurarlo que fue una reacción ante los insultos de ellos. Fue un impulso a la calentura. En su momento tuve que pedir disculpas y vuelvo a pedirlas, pero aclaro soy una persona que no soy racista, yo quiero a todo el mundo”.

Además, criticó la labor que realizan algunos medios, los cuales solo se enfocan en una sola versión de la historia. “Hubo programas de algunos periodistas que no querían que fuera al mundial. Si ganaron mucho dinero con eso, que Dios los bendiga, pero no está bien que hagan burla y no respeten a la gente. También digo que hubo periodistas que se me acercaron y querían que fuera al Mundial”.

Siguiendo con su reflexión, destacó la labor de algunos medios brasileños y argentinos que incentivan a la cotización de los jugadores. “Algo que tiene la prensa argentina y brasileña y no tiene la prensa colombiana, es que no le ayuda a los jugadores para que se coticen más. Claro, que el talento les ayude. Así como usan el amarillismo, también ayuden al jugador y les den ‘bola’ a los equipos colombianos. Queremos que los jugadores también crezcan”.

Cardona también habló del mal trato que le han realizado en Redes Sociales. “En Colombia me da rabia que solo tengan una versión de la historia. No juzguemos a la gente, dejemos de criticar. La gente te trata mal por una red social y en persona te pide una foto”.

Finalmente, comentó sobre la situación actual de pandemia, por el coronavirus. “Todos somos iguales, yo siento como todos, estoy hasta el 30 de mayo encerrado, disfruto con mi familia, pero me desespero el no poder salir, no poder jugar. La gente en Colombia no cumple las normas y eso me da mucha rabia. Yo todo lo dejo en manos de Dios, cuando pase la pandemia la economía va a estar muy dura. En México, por ejemplo, el ascenso lo van a quitar por cinco años, es algo que me hace sentir muy mal”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8