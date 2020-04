Sirvió pataleta de Meret: Ospina, a defenderse de políticas de Napoli

La suspensión del Calcio, por cuenta de la pandemia del coronavirus covid-19, le sigue pasando factura al arquero David Ospina.

El colombiano, quien le ganó en la cancha el pulso a Alex Meret por la titularidad en el Napoli, no las tiene ahora todas consigo para defenderlo, a la luz de las decisiones que está tomando el club.



Según el diario La Reppublica, la intención de De Laurentiis es blindar al italiano con un jugoso contrato a cuatro años, lo que sin duda será una presión para el DT Genaro Gattuso, quien había apostado desde su llegada por la experiencia del colombiano.



"El portero, superado por Ospina en las jerarquías de Gattuso, no se irá y tendrá un papel cada vez más importante en el futuro. Un contrato está listo hasta 2024. Meret probablemente estaría en el banquillo hasta el final de la temporada y hubiera quedado fuera de la Selección de Italia, pero la suspensión del fútbol ayudará a disolver los malentendidos y a acelerar la negociación para la renovación del contrato. No hay duda de que el futuro de Napoli será Meret. De Laurentiis lo quiere a toda costa y Gattuso lo sabe", informó el diario.



Tristemente, todo el esfuerzo de Ospina se ve en riesgo, pues en su condición de extranjero y veterano tendría que dar la pelea sobre la base de que su equipo no lo prefiere. "Meret, quien estaba muy molesto, después de haber perdido el puesto con Ospina. Así que, poco después de su llegada, Gattuso y Aurelio De Laurentiis habían intentado una mediación, pero fracasó. El presidente había intentado interceder ante el nuevo entrenador. Nada que hacer: el sucesor de Carlo Ancelotti se había mantenido firme en su posición de mantener a Ospina, incluso sabiendo que Meret representa un capital muy valioso para que la compañía lo proteja, para el presente y el futuro", complementó el medio italiano.



El fútbol en Italia podría regresar, si los optimistas cálculos de los organizadores son correctos, hacia comienzos de junio. El 4 de mayo volverían los equipos a entrenar bajo rigurosos protocolos. Entonces Ospina tendrá que volver a luchar por lo suyo, tras una pataleta de Meret que, si los rumroes sin ciertos, habrá surtido el efecto deseado.