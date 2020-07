El polémico regreso en la MLS: así llegan los futbolistas colombianos

El polémico regreso a la MLS, fútbol de Estados Unidos, ha generado rechazo y desacuerdo por la competición en medio de la actualidad que se enfrenta en el mundo por el covid-19. Sin embargo, desde este miércoles habrá partidos e iniciará el torneo.



Hay varios futbolistas colombianos que están vinculados con sus clubes y volverán a competencia desde este mes de julio. Por otro lado, hay otros que se negaron, como Fredy Montero, y Dallas FC, que tiene en sus filas a Santiago Mosquera y Michael Barrios.

Colombianos que sí jugarán y sus números en el club:

Yimmi Chará, Portland Timbers: no lleva mucho tiempo en el club y solamente suma dos partidos.



Diego Chará, Portland Timbers: está en el club desde 2012. Lleva 291 partidos y ha marcado 10 tantos.



Dairon Asprilla, Portland Timbers: está desde el 2015 en el club. Suma 129 partidos y 25 goles con el club.



Mauro Manotas, Houston Dynamo: está desde el 2015 en el club. Lleva 146 encuentros disputados y tiene 61 goles.



Carlos Darwin Quintero, Houston Dynamo: en su nuevo club solamente lleva un partido, antes de que empezara la pandemia.



Jimmy Medranda, Nashville SC: es nuevo en el club y solamente lleva un partido.



Miguel Nazarith, Nashville SC: no ha debutado con su nuevo club.



Eduard Atuesta, Los Ángeles FC: es una de las figuras y está desde el 2018 allí. Suma 67 partidos y cinco goles con el club.



Eddie Segura, Los Ángeles FC: está desde el 2019 en el club. Tiene 43 encuentros disputados y suma dos goles.



Cristian Dájome, Vancouver Whitecaps: acaba de llegar al club y suma dos partidos disputados.



Yeimar Gómez, Seattle Sounders: lleva dos partidos en el club desde su llegada.



Luis Caicedo, New England Revolution: suma 62 partidos y un gol desde su llegada en 2018.



Andrés Perea, Orlando City: está recién llegado al club y tiene dos partidos.



Andrés Reyes, Inter Miami: acaba de llegar y suma dos encuentros disputados.



Juan Agudelo, Inter Miami: lleva tres partidos con el club.



Felipe Hernández, Sporting Kansas: suma tres partidos con su club.