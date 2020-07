'A Arabia puedo ir a jugar yo con 50 años': 'Tino' sobre Quintero

El entorno de juan Fernando Quintero está rodeado por varios rumores que vinculan al jugador antioqueño con una posible salida al fútbol de Catar.

Medios argentinos han informado que hay equipos árabes interesados en el volante de la Selección Colombia y en la últimas horas se habló de la cifra que ofrecería uno de ellos por el pase del colombiano, la cual sería difícil de rechazar en Argentina.

Así las cosas, y con este panorama, el exfutbolista de la tricolor, Faustino Asprilla, habló sobre la situación que rodea al '10' del equipo Núñez, señalando que un jugador no puede irse a el fútbol árabe a tan pronta edad, pues recalcó que esa decisión es de un jugador que está cerca del retiro: "A Arabia puedo ir a jugar yo con 50 años. Puede ser que al jugador, a Quintero le ofrecieron más plata como salario y a River le ofrecieron menos por los derechos deportivos... Lo que pasa es que un jugador no se puede ir joven a Arabia, tienen que ir a los 40 años, cuando ya se estén retirando", sentenció el 'Tino', en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, que después recopiló Gol Caracol.

Asimismo, el exjugador aseguró que a Quintero no le favorecen esos rumores en Argentina, señalando que eso puede afectar su relación con el entrenador. “A Quintero no le conviene ponerse rebelde con un equipo que le dio la mano. Si River dice que no tiene ofertas, quédese tranquilo y no dañe el ambiente, que muchas veces le toca quedarse y ya el entrenador está enojado por todo, ahí va a jugar menos”, finalizó.