¿Ancelotti le cierra la puerta? La declaración que no ilusiona a James

No habrá reencuentro. Así de claro y sin darle más vueltas: Everton no es un destino posible para James Rodríguez.

¿Quién dice? El entrenador que sacó la mejor versión del colombiano en Real Madrid, ese a quien el zurdo le pagó la confianza con goles, asistencias y mil razones para justificar una inversión de 80 millones de euros: Carlo Ancelotti.



El actual DT de Everton respondió con claridad cuando le preguntaron por el zurdo: ""¿James Rodríguez? Me gusta, me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Munich. Vino a jugar. Pero me siguió como un rumor a Napoli y ahora me sigue hasta aquí, a Everton, como un rumor. Tengo que ser honesto, me gusta mucho. Pero él es un jugador del Real Madrid. Creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid", dijo.



Y es que justamente ese pasado brillante de ambos parece ser, para muchos, razón suficiente para llevarlo a donde él dirija, y resulta que no es tan simple: "Los nombres que mencionaste son los mismos que se mencionaron hace un año cuando estaba en Napoli; ¡hace dos años cuando estaba en Bayern! ¡Me siguen!", añadió el italiano, al hablar de James pero también de Thiago Silva y Rabiot.



"Los jugadores que vamos a firmar serán buenos jugadores. No importa si son jóvenes o viejos; con experiencia o sin experiencia. Es importante tener buenos jugadores", concluyó.



De esta manera, la puerta de Everton, uno de los supuestos destinos del colombiano en la Premier League, parecen, en definitiva, cerradas. Y pueden no ser las única en la Premier, un destino dorado pero no necesariamente real hoy en día para un jugador como él, más allá de que, como dice Ancelotti, guste "mucho".