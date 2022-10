Miguel Borja, héroe de Boca Juniors: no es la primera vez que le ayuda

Para nadie es un secreto que Miguel Ángel Borja fue de gran ayuda para Boca Juniors para que los Xeneizes se quedaran con el título ligero previo del Mundial de Catar 2022. Decir que solo por Borja Boca alzó el título sería no contar toda la verdad, pues el cuadro de Frank Fabra y Sebastián Villa contó con suerte para asegurar el empate y a la postre, el título.

Agustín Rossi fue el héroe de Boca Juniors contra Independiente de Avellaneda, al igual que Sebastián Villa que apareció con un golazo de tiro libre. Lágrimas de victoria antes del empate de los dirigidos por Julio Falcioni. A su vez, jugando en otras canchas, Racing tuvo la oportunidad de alzar el trofeo liguero con un penalti que falló Jonathan Galván. Franco Armani fue un aliado para los Xeneizes atajando dicha ejecución, mientras que Miguel Borja con un doblete también le dio la mano a su archirrival.



Seguramente, ni los clubes de Avellaneda ni los de Buenos Aires se imaginaban que en sus manos estaba la definición del campeón de Argentina. Boca Juniors vs Independiente de Avellaneda, Racing Club vs River Plate con los bosteros sacándole una unidad a la Academia de Johan Carbonero y Edwin Cardona, por lo menos, así arrancaba la historia.



Para muchos, el gran salvador y quien le tendió la mano a Boca Juniors fue Miguel Ángel Borja con su doblete. No obstante, no es la primera vez que sucede. Un cuadro tan grande como Boca no necesita la ayuda de nadie, pero Miguel, tan buen muchacho los ha ayudado en múltiples veces. Jugando ya con River Plate, podrá no ser la única ocasión, púes la primera fue cuando apenas estaba empezando su carrera y saltó a Olimpo de Bahía Blanca.



En 2014 con apenas 21 años, Miguel Borja tuvo un paso por Argentina. Llegó muy biche por su edad, pero soñaba con consolidarse para saltar a un club más grande. Con Olimpo de Bahía Blanca se encargaron de truncar el campeonato a River Plate. Muy curioso ahora que porta la casaca millonaria ocho años después.



Era la fecha 16 de la Liga Argentina. Perdía Olimpo de Bahía Blanca, pero Miguel Ángel Borja logró igualar el cotejo ante River Plate. Este resultado hizo que los de la banda cruzada enfrentaran en la final por el título, ya que igualaron en unidades contra Racing Club de Avellaneda. El gol que mandó a los riverplatenses a ese escenario fue celebrado por Boca Juniors, y posteriormente, la Academia alzó el título.



Con Palmeiras también le supo arreglar la vida a Boca Juniors. Pero curiosamente, así como la del 2014 que aguó la celebración de su actual equipo, en 2018, dejó su amor por el Junior de Barranquilla atrás y ante su equipo del que es hincha anotó un categórico triplete.



La Copa Libertadores del 2018 que tuvo una final peleada y luchada por la gran rivalidad de Boca Juniors y River Plate que finalmente, el conjunto millonario se quedó con la gloria, tuvo una fase de grupos en la que Boca quedó sembrado con Alianza Lima, Junior de Barranquilla y Palmeiras. La última fecha de la primera fase tuvo un apasionante final en el que tanto los argentinos como los barranquilleros estaban vivos.



Palmeiras, ya clasificado enfrentó a un Junior de Barranquilla que necesitaba las tres unidades para clasificar. Sin importar lo que sucediera en el encuentro entre Boca Juniors y Alianza Lima. En cuestión de 18 minutos, el Verdao estaba venciendo 3-1 al tiburón con triplete de Miguel Ángel Borja, mientras que el tanto colombiano fue de Teófilo Gutiérrez para poner el 2-1.



Jugando en los otros estadios, las noticias de los goles llegaron a Argentina con mucha emoción. Boca Juniors tenía sí o sí que ganar si Junior empataba, pues los colombianos eran segundos con siete unidades, mientras que los Xeneizes terceros con seis. Un categórico 5-0 para Boca ante Alianza Lima que le dio la clasificación, pero no se hubiese consolidado si no era por Miguel Ángel Borja. Si los barranquilleros sumaban de a tres, los argentinos quedaban eliminados sin importar la victoria holgada ante los peruanos.



Miguel Ángel Borja se volvió a poner la capa de héroe para ayudar a Boca Juniors. Cada cuatro años hay un milagro por el colombiano. 2014 con Olimpo de Bahía Blanca parando un título de los riverplatenses, 2018 con Palmeiras que los Xeneizes aprovecharon para clasificar a octavos y 2022 jugando con River Plate enfrentando al Racing Club de Avellaneda, lo que generó el título de Boca.