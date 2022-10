A Borja le llueven críticas en Argentina: ‘No sabes qué es River’

La Liga de Argentina tuvo una definición vibrante, con el remate de la fecha. Los partidos entre Independiente vs Boca Juniors y Racing vs River Plate fueron determinantes, donde hubo empate en el primero y triunfo de la banda cruzada en el segundo.



El título se definió en los minutos finales, pues Racing aprovechaba el empate y forzaba el duelo de desempate entre ambas escuadras. La atajada de Franco Armani y los goles de Borja otorgaron la corona a Boca Juniors, el clásico rival de River Plate.



Las reacciones en todas las partes llegaron, especialmente en un narrador que cubre River Plate. Hernán Santarsiero criticó la actitud de los jugadores millonarios “La tiene Borja, que ganas de presionarme el testículo. No, Matias Suárez, la pelota la tiene Barco, queda boyando, no Borja, gol de River”.



Acto seguido, el narrador criticó fuertemente el accionar del colombiano, ante el eventual título de Boca “Es increíble, no, Borja. No hermano, no tienen absolutamente ni idea de lo que es la historia de River. Le regalaron el campeonato al equipo de la Ribera”.



Concluyó con “El peor equipo desde 1901 hasta hoy ¡El equipo más pelotudo desde 1901 hasta hoy! Le regalaste el campeonato al rival de toda la vida”.