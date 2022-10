Gallardo se va de River 'contento y orgulloso': todo gracias a Borja

Sin pensarlo, River Plate empujó a Boca Juniors hacia el título en la Liga de Argentina. El doblete de Miguel Ángel Borja, en el estadio El Cilindro de Avellaneda, influyó en la definición del campeonato. Racing debía ganar y espera que Boca no lo hiciera ante Independiente. El "empujón" al xeneize se lo dio su eterno rival.



La situación pareció molestar a un sector de la hinchada millonaria, que criticó al equipo por celebrar esta victoria, pues gracias a ese 1-2 con sello del 'Colibrí', en La Bombonera festejaban el título. El técnico Marcelo Gallardo, quien dirigió su último partido en River, salió al paso a las críticas.

"Entiendo si hay hinchas tal vez enojados o frustrados", fueron las primeras palabras del 'Muñeco' Gallardo a los hinchas de River. "Creo que lo de hoy fue la manera que nosotros tenemos que representar y transmitir ciertos valores. Más allá de ganar o perder, dejar a salvo la dignidad hacia lo que somos. Eso creo que tiene muchísimo valor".



Y agregó: "estoy contento y muy orgulloso, más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival. Es un orgullo tener esta paz interna. Más allá de no tener un año bueno en lo futbolístico, sí tuvimos un proceso enorme, de muchísimas cosas lindas vividas. Cerrarlo de esta manera, donde no teníamos nada en juego, pero sí teníamos que resguardar nuestra integridad, dignidad y valores. Así que estoy muy feliz por todo eso. De lo demás no se vuelve, pero si esto se mantiene, estoy seguro de que River va a ser más grande de lo que ya es”.



El delantero colombiano también comentó qué fue lo que les pidió Gallardo antes de llegar al estadio de Racing. No iban a regalar nada. "Nos pidió que jugáramos con grandeza por todo lo que ha hecho, por la final en Madrid, todas esas cosas se le vienen a la mente a los compañeros y había que terminar honrándolo".