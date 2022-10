Juan Fernando Quintero habló de su futuro: ¿Seguirá en River Plate?

Juan Fernando Quintero estuvo presente en el último partido de Marcelo Gallardo como técnico de River Plate. A pesar de estar suspendido por agredir al árbitro Fernando Echenique, acompañó a sus compañeros al partido que le ganó River 1-2 a Racing Club, y que ayudó a coronar campeón a Boca Juniors en la Liga Profesional 2022.



Quintero se disculpó por la agresión al árbitro: “Fue un momento muy particular. No soy de reaccionar así y quiero pedir disculpas por el acto. Respeto mucho a los árbitros, son la ley dentro del campo”.



Aunque también les exigió a los jueces que “ellos también deberían dar ejemplo, en esa situación no fui solo yo, tuve una reacción después de. Se viven muchas emociones en el partido, aprovecho para pedir disculpas y eso no se va a repetir”.



Luego, Quintero habló de la emoción y las lágrimas que llegaron por la despedida de Marcelo Gallardo de River: “Son muchas emociones después de todo lo que hemos vivido. Llegan muchos sentimientos, se llena la cabeza. Gallardo ha sido muy importante para mi carrera”.



Finalmente, Juanfer dio luces sobre el futuro de su carrera para el 2023, pues se le vence contrato con River a final de año: “Estamos esperando terminar, y a raíz de eso hablaré con las personas con las que tenga que hacerlo, los dirigentes ya saben que yo amo y quiero mucho a River Plate, creo que es mi lugar en el mundo. Lo encontré en el fútbol y la prioridad es River, vamos a ver qué pasa. En mi cabeza está seguir”.