Toda una estrella: así presentan a Michael Barrios en su nuevo equipo

Como uno de los mejores atacantes con un "ritmo vertiginoso que es difícil de igualar", así presentó Colorado Rapids a su nuevo fichaje, el colombiano Michael Barrios, quien dejó al FC Dallas tras seis años y dos títulos. La de Barrios es la segunda baja colombiana que sufre Dallas tras la salida de Santiago Mosquera al fútbol mexicano. Se mantiene Jesús David Ferreira y Andrés Ricaurte.

A través de su página oficial, el equipo de Denver, Colorado Rapids, presentó a su fichaje colombiano: Michael Barrios, exjugador de Uniautónoma (en el ascenso colombiano) y del FC Dallas, en la MLS.



Pádraig Smith, gerente del club, presentó a Michael como uno de los mejores atacantes de la liga: "Creemos que será una gran incorporación a nuestro grupo a medida que avanzamos hacia la próxima temporada".



"Durante la temporada 2019, Barrios registró un récord personal de 15 asistencias, lo que empató al MVP de la MLS, Carlos Vela, en el tercer lugar de la liga. Fue un jugador crucial en los campeonatos MLS Supporters 'Shield y U.S. Open Cup del FC Dallas en 2016, y fue nombrado MVP del FC Dallas Team en 2017. Barrios ha marcado 31 goles y ha logrado 44 asistencias en 179 apariciones en la temporada regular", indica el club.



Y agrega que se a reafirmado como uno de los mejores delanteros de la MLS. "Barrios es uno de los cinco jugadores en registrar al menos 30 goles y 40 asistencias desde 2015, uniéndose a jugadores como los ex MVP de la MLS Diego Valeri y Sebastian Giovinco, así como a Nicolás Lodeiro y Federico Higuaín. El colombiano también ha jugado la cuarta mayor cantidad de partidos en la MLS desde 2015 y actualmente tiene la segunda racha más larga de apariciones consecutivas de un jugador de campo en la historia de la MLS con 96".



Sin duda, un fichaje estrella para Colorado Rapids, y una baja sensible para el Dallas, que tras perder también a Santiago Mosquera mantiene en su nómina a los colombianos Jesús Ferreira, hijo de David Ferreira, y el excapitán del DIM, Andrés Ricaurte.