Definidas ternas arbitrales: tres partidos tendrán VAR en la fecha 1

Este viernes la Comisión Arbitral entregó el listado de árbitros para el inicio de la Liga Betplay, que se jugará entre sábado 16 y miércoles 20 de enero. Tres partidos contarán con videoasistencia arbitral. Fernando Acuña, John Perdomo y Nicolás Gallo, quien viene de manejar el VAR en semifinal de Copa Libertadores, serán los encargados de manejar la herramienta tecnológica.

Sábado 16 de enero

​

5:00 pm | Millonarios vs Envigado

Árbitro: Bismarks Santiago – Atlántico



7:30 pm | Junior – Medellín

Arbitro: Carlos Betancur – Valle



Domingo 17 de enero

​

2:00 pm | Deportivo Pasto vs La Equidad

Arbitro: Jorge Tabares – Antioquia

VAR: John Perdomo – Huila

AVAR: Mauricio Pérez – Antioquia



6:05 pm | Atlético Nacional vs Santa Fe

Arbitro: Nolberto Ararat – Risaralda



8:10 pm | Deportivo Cali vs Jaguares

Árbitro: Jorge Duarte – Santander



Lunes 18 de enero

​

7:40 pm | Tolima vs Once Caldas

Arbitro: Wander Mosquera – Cundinamarca



Martes 19 de enero

​

7:40 pm | Bucaramanga vs Boyacá Chico

Arbitro: Lisandro Castillo – Academia

VAR: Nicolas Gallo – Caldas

AVAR: Heider Castro – Asocafa



Miércoles 20 de enero

​

7:40 pm | Alianza Petrolera vs Pereira

Arbitro: John Hinestroza – Choco

VAR: Fernando Acuña – Casanare

AVAR: Gustavo Murillo – Choco



Cabe destacar que Dimayor no se ha pronunciado tras el anuncio de la Alcaldía de Neiva de no prestar el estadio Guillermo Plazas Alcid para el partido programado para el lunes, entre Deportes Tolima y Once Caldas.