¿Cuándo volverán los equipos bogotanos a sus estadios? IDRD responde

El IDRD decidió no prestar los estadios El Campín y Metropolitano de Techo debido a las restricciones por el repunte de casos de coronavirus covid-19 en Bogotá.

Blanca Inés Durán, directora del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), aclaró que esa situación sanitaria obligó a declarar nuevas cuarentenas en localidades que incluyen los predios de los estadios.





“Nuestra razón para no prestar los estadios es básicamente las cuarentenas que se presentan en las localidades donde se encuentran los escenarios”, explicó en Blu Radio la funcionaria.



"Estamos mirando las medidas del Distrito por las localidades, por eso es que este fin de semana no tenemos préstamos de parques, ni ciclovía, ni estadios", añadió.



¿Hasta cuándo serán estas restricciones que obligan a los equipos a buscar estadios fuera de la capital? “Una vez terminada (la cuarentena) en las localidades de Teusaquillo (El Campín) y en Kennedy (Techo) claro que prestaremos los estadios. El Campín no tiene ningún inconveniente para usarse, estamos haciendo arreglos, pero eso no afecta los partidos. Queremos los estadios en condiciones perfectas para la Copa América a realizarse en el mes de junio”.



En esta primer fecha ya Millonarios tuvo que pedir prestado el estadio Palogrande de Manizales para su compromiso con Envigado.