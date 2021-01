Fecha 1 de Liga BetPlay: horarios y qué partidos van por Win abierto

Con ocho partidos, durante cinco días, se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2021. Cuatro juegos se podrán ver por la señal abierta de Win Sports, mientras que otros cuatro compromisos tendrán exclusividad en Win +.

Hay dos clásicos: Junior vs. Medellín y Atlético Nacional vs. Santa Fe. Hay un juego aplazado por falta de escenario: Patriotas vs. América de Cali. Mientras que Águilas Doradas descansará en esta primera jornada.



Así será la programación de la 1ª fecha de la Liga BetPlay 2021:



16 de enero

Millonarios FC vs Envigado FC

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+



Junior FC vs Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



17 de enero

Deportivo Pasto vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+



Atlético Nacional vs Independiente Santa Fe

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



Deportivo Cali vs Jaguares FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win/Win+



18 de enero

Deportes Tolima vs Once Caldas

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win+



19 de enero

Atlético Bucaramanga vs Boyacá Chicó FC

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+



20 de enero

Alianza Petrolera vs Deportivo Pereira

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win/Win+



Por definir



Patriotas FC vs América de Cali

*Este partido será programado cuando se disponga de un escenario deportivo para disputarlo.



Descanso



Águilas Doradas