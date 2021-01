Desmienten a Dimayor: Tolima sigue sin sede para enfrentar a O. Caldas

Deportes Tolima sigue deambulando pro el país, en busca de una sede para sus partidos oficiales, por ahora sin éxito.

Aunque la Dimayor anunció que el duelo en el que debe ser local contra Once Caldas, el próximo 18 de enero a las 7:40 p.m. en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, el alcalde de la ciudad cotnradijo esa versión y anunció que el escenario no se prestará.



"No entendemos por qué se anuncia un compromiso, sin tener los permisos necesarios. Estamos en Neiva en un momento de la pandemia, donde la realización de eventos públicos o privados, pueden generar riesgo de contagios. Y no seremos inferiores a esa responsabilidad", dijo Gorky Muñoz.



"No es cierto que se haya prestado el estadio Guillermo Plazas Alcid para el partido del próximo lunes del Deportes Tolima ante Once Caldas, por la primera fecha de la Liga Betplay. Ni siquiera ha llegado una solicitud formal, ni de la Dimayor ni de ningún club", concluyó.



#ATENCIÓN



No es cierto que se haya prestado el estadio Guillermo Plazas Alcid para el partido del próximo lunes del Deportes Tolima ante Once Caldas, por la primera fecha de la Liga Betplay. Ni siquiera ha llegado una solicitud formal, ni de la Dimayor ni de ningún club. — Gorky Muñoz Calderón (@GorkyMunozC) January 15, 2021

¿Con qué permisos contaban entonces en Dimayor para programar un partido en ese escenario? Es la explicación que todavía está pendiente.



Vale recordar que el estadio Murillo Toro no está habilitado para los partidos de noche por problemas de iluminación, lo que ha generado un conflicto por la programación en TV de sus encuentros.