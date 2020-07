Vuelven rumores sobre James: lo vinculan a extraño trueque en Italia

Por si hacía falta, ya el propio James Rodríguez lo confirmó: quiere salir de Real Madrid.

Lo saben desde el técnico Zinedine Zidane, quien en las últimas horas ha mostrado su comprensión a los reclamos del jugador por no tener más minutos, y también el presidente, Florentino Pérez, a quien señaló por no permitir su salida hace un año.



Por eso el agente Jorge Mendes mueve todas sus fichas, aunque para muchos resulten de lo más inesperadas...



El nuevo rumor sobre el futuro del colombiano ha vuelto a Italia, después de que en Inglaterra las puertas parecieran estar cerradas para su mágica zurda. El portal Cittaceleste, especializado en noticias del Inter de Milán, asegura que se prepara una oferta por el mediocampista, aprovechando un viejo interés del Madrid por Milan Skriniar.



La operación, según la fuente, sería así: James, valorado en unos 40 millones de euros, más 10 millones en efectivo, para quedarse con el defensor central.



Inter sabe de la urgencia que tiene el equipo 'merengue' de encontrar un sustituto para un Sergio Ramos que parece irreemplazable, no solo por su autoridad en el vestuario y fuera de él sino por su alucinante estado físico, a los 34 años. Entienden que 'el capi' está en su último año de contrato y que la renovación por una temporada más no ha sido para nada sencilla, pues las demandas superan los ingresos de 18 millones por temporada.



Por eso y por una necesidad de recambio, el Madrid apunta a Skriniar, un central consolidado a sus 25 años, pero con muchos pretendientes más, el Manchester City entre ellos. Ante esa realidad, los italianos han puesto un precio base de 70 millones, preferiblemente en efectivo, para negociar.



Sería un nuevo capítulo de James como moneda de cambio por otro jugador del interés del Madrid, aunque vale recordar que la opción no prosperó con el Manchester United por Pogba, con Napoli por Fabián y así... es una realidad difícil la del canje para un jugador con poco ritmo como James. Tal vez una apuesta más segura en su caso sea una venta definitiva...