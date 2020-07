Zidane le cumple a James: convocado por apretado calendario del Madrid

Un nuevo mito va quedando sin piso: no hay molestia en Real Madrid con James por sus recientes declaraciones a la prensa y sigue contando, en el apretado calendario del líder en España.

El técnico Zinedine Zidane entregó su lista de convocados para el próximo partido contra Getafe y en ella sigue figurando el colombiano:

Versiones de prensa sugerían un malestar que no existe, pues el propio DT entendió la queja del jugador: "no me molestó, está diciendo la verdad", dijo el francés sobre el asunto.

Saber si jugará este jueves (3:00 p.m. hora colombiana) es otra discusión. Pero lo claro es que la exigencia es alta, hay muchos partidos y vienen todos de una pausa larga, por lo cual hay que estar disponible para dar una mano... Como ha estado siempre James para Real Madrid.