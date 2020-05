James Rodríguez y el canje: historia de las veces que sonó y nada pasó

Mayo de 2020. Rumores sobre el futuro de James Rodríguez, capítulo 2.900. El nuevo tiene que ver con un canje pero, adivinen qué: ni es tan nuevo ni es uno solo el equipo que ha pensado en esa estrategia para quedarse con el indiscutible poder de su pierna zurda.

James David ha entrado en las últimas horas en una posibilidad, medio descabellada para ser honestos, de reforzar al Manchester United a cambio de Paul Pogba. Sería, según la versión del diario The Sun, un cambio directo por el colombiano, Lucas Vásquez, Brahim Díaz y Martin Odegaard (cedido en Real Sociedad). Dos mediocampistas y dos atacantes por un campeón mundial del que hace meses se sabe poco, más allá de su presión insufrible por salir de la casa roja.



Y aquí habría que hacer una salvedad: se habla de canje porque nadie, nadie, ni Zidane y su estrategia de arrinconar a Florentino Pérez, lograrán grandes desembolsos por ningún jugador en medio de la actual crisis económica. ¡Menos los 100 millones de euros que pretende el United para dejar salir a Pogba! Pero como tampoco son tiempos para perder dinero, el canje sería la única alternativa viable de fichar en este verano en el que la prioridad, antes que el mercado, es finalizar las ligas.



Pero volvamos a Old Trafford: digamos que quieren a James, sin marca pero con gran aporte de gol y asistencias, en canje por Pogba. Supongamos que no importa que no tenga competencia -al final llevan todos meses fuera de forma- ni que sea un descarte más que un acto de desprendimiento del Real Madrid.



Lo dicho, no sería tan nuevo: en el pasado mercado de verano (2019) se ventiló exactamente la misma opción pero se atravesó un rival de marras del colombiano: Isco Alarcón. En ese momento se dijo que el United no estaba interesado en canjes que no fueran por el malagueño, a quien el equipo 'merengue' no cederá sin dinero en efectivo sobre la mesa. Y hoy la realidad es idéntica. Por mucho que mueva sus hilos Jorge Mendes, en la prensa británica especialmente, no hubo interés antes y no parece haberlo esta vez: hay entre las posibles cuatro cartas por Pogba hombres más jóvenes y tal vez más polifacéticos que el cucuteño.



Sigamos en la Premier League: ¿recuerdan que lo quería, a toda costa, el Arsenal? Y no se imaginan la estrategia: ¡un canje! Se dijo en enero, antes de saber que la pandemia trastocaría todo, y se aseguraba entonces que, como ni Jovic despuntaba ni había otro goleador letal para llenar el saco que dejó Cristiano Ronaldo, el nombre elegido por Florentino era el de Aubameyang. Y para tentar al DT Mikel Arteta ofrecerían a un jugador 'de buen pie' (raro sería que siendo futbolistas no tuvieran todos buenos pies, ¿no?, En fin...) como James. Dicen fuentes sin confirmar que al estratega español le interesó en un comienzo, pero vino la crisis, se acabaron las ilusiones de fichar y Arsenal prefirió la prudencia. Fin del rumor.



Incluso el Chelsea, hace un par de años, se habría planteado la opción de un intercambio entre Hazard y James más una gruesa suma de dinero para los británicos. Entonces se enfrió la opción porque vino el Mundial de Rusia y creyeron que era mejor, más polifuncional, Modric. Al final vino el Madrid, pagó 100 millones de euros y se lo llevó. Hoy sigue a la espera de ver el fruto de su inversión. Hazard y James, pero juntos en el mismo equipo, quién lo diría.



¿Y si no fuera la Premier? ¿Si fuera, por ejemplo, El Calcio? También hubo rumores de intercambio. Fue hace ya cuatro años cuando se empezó a hablar del tema, mientras Morata triunfaba en Turín y en Madrid se preguntaban quién diablos lo dejó ir. En 2016 se rumoró, por primera vez, un canje. No pasó y pasaron tres años hasta que de nuevo sonó James Rodríguez Rubio, ahora por Dybala más 25 millones de euros. Hasta Mendes se dejó tomar fotos bajando de un lujoso auto en Turín, supuestamente para finiquitar el acuerdo. Esperen, ¿adivinen a quién prefirió Cristiano? Según la prensa italiana, el goleador se decantó antes que por su amigo de baile -en la cancha, obvio-, por Isco Alarcón... una vez más.



Ok, no fue Italia. Pero hay que decir que faltó iniciativa, pues hasta el PSG se lo habría planteado, primero en canje por Neymar, cuando se supone que Florentino tenía una obsesión con el brasileño (el tiempo le diría que eligió bien al no meterse en ese lío) y luego por Mbappé, ese sí todavía en el radar del equipo blanco. Ocurre que PSG no tiene tan claro que necesite a un jugador como James, y está más urgido por un reemplazo del goleador Cavani que por un enlace.



Y al final esa vía del canje se ha ido mencionando una y otra vez en cientos de noticias sobre el futuro de James sin que al final llegue a buen puerto. Esta vez, de nuevo, la urgencia económica abre esa opción para el único de todos los mencionados que se quiere ir de Real Madrid. Pero si antes no cedió Florentino a los préstamos de Napoli o Everton, ni a los intercambios que no acaban de tomar forma, es porque prefiere, por una apuesta personal, esperar a que venga dinero contante y sonante. No está el Madrid en emergencia económica y eso le permite ser paciente. ¿Hasta cuándo? Esa es la gran duda.