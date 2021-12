La crítica a Villa y Cardona: ‘no puedes exponer a tus compañeros’

Los colombianos de Boca Juniors volvieron a dar de que hablar, pero nada que ver con lo que pasa en la cancha. Edwin Cardona y Sebastián Villa fueron señalados por parte de la prensa argentina, dando motivos por los que no fueron inicialistas contra Newells. Se habló de una supuesta intoxicación, sin embargo, fuentes del diario Olé afirmaron que sería otro acto de indisciplina.



Uno de los referentes de Boca Juniors, Martín Palermo, se refirió a la situación, charlando con el programa Líbero de TyC Sports “El profesionalismo es un factor importante dentro de un grupo. Hay muchas cosas por encima de un resultado. No podés exponer todo el tiempo tu vida privada o a tus compañeros”.



El exatacante se refirió al equipo rival como ejemplo, ante los hechos ocurridos con los colombianos “Yo en River no veo que las cosas trasciendan y está como está. Hay un circulo muy cerrado que envuelve todo ahí adentro.”



Agregó “Los que se ven más afectados son los hinchas porque son los jugadores los que los representan. En mi época había circunstancias, como lo mío con Riquelme, pero nosotros sabíamos que teníamos que dar ejemplo. Dejábamos de lado nuestros egos porque sabíamos que queríamos ganar todo y no nos importaba otra cosa”.



Palermo concluyó con su recuerdo de Cardona, a quien tuvo como pupilo en Pachuca “A Edwin lo tuve. Nos clasificó a la Liguilla porque tuvo un rendimiento tremendo y eso lo llevó a la Copa América. Pero después, al volver de la Copa y no hacer pretemporada, bajó su nivel y prioricé a sus compañeros. Los primeros seis meses fue el mejor. El equipo está por encima de cualquier nombre o talento del jugador. Porque si no eso me va a acarrar algún problema para el resto del equipo”.