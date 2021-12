Revelan detalles del escándalo en Boca que involucra a Villa y Cardona

Mientras el técnico Sebastián Battaglia aseguraba que Sebastián Villa, Edwin Cardona y Carlos Zambrano no habían sido titulares el martes por una "intoxicación", la prensa argentina no se creía mucho el cuento y se dedicaba a investigar si era en realidad lo que había pasado. Todo basándose en los antecedentes. Fue así como destaparon un nuevo "acto de indisciplina".



"Es una bomba que va a estallar", dijo una fuente consultada por el diario Olé sobre la situación que involucra a los colombianos Sebastián Villa y Edwin Cardona, en un aparente acto de disciplina que los llevó a no ser titulares frente a Newell's. "Lo que pasó es algo interno por mujeres, llevaron mujeres al hotel", agregó la versión citada por el medio argentino en las últimas horas.

El miércoles, Ole informó que fuentes cercanas al plantel xeneize revelaron detalles del acto de indisciplina. Mujeres y alcohol. Los colombianos nuevamente están en el ojo del huracán y aunque en el club, al parecer, lo pasarán por alto, la prensa sigue hablando del tema. "Pasó en el rato que tuvieron libre. Los agarraron por las cámaras de seguridad, la seguridad del hotel avisó y se enteró el Consejo", citó el diario argentino.



Pese a la situación, en la interna decidieron aplicarles un "castigo" y fue sacarlos de la titular en el partido frente a Newell's, aunque en el caso de los colombianos sí vieron minutos. La prensa de ese país sigue sacándole punta a la polémica.



Olé indicó que "pese a lo ocurrido y duras sanciones anteriores que se aplicaron por parte del Consejo", esta vez Boca lo pasará por alto y contará con ellos pues se viene la final de Copa Argentina y el remate de temporada en Liga. No quieren regalar nada.