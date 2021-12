Mao Molina salió en defensa de Nacional: 'no creo que esté en crisis'

Mauricio Molina, exfutbolista y panelista de ESPN F90, se refirió a la actualidad de Atlético Nacional que tras el empate (1-1) en la fecha 2 de Cuadrangulares frente al Pereira, llegó a seis partidos sin conocer victoria en Liga. El bache que atraviesa el equipo de Alejandro Restrepo ha hecho que muchos empiecen a descartarlo de las finales. Es tercero en el grupo que lidera Deportivo Cali. Mao no piensa lo mismo y cree que no hay crisis.



"Casi siempre vemos todo a base del resultado. Cuando rotan mucho dicen que en otras épocas casi nunca se retaba, pero yo estoy a favor que las nóminas se deben gestionar bien. A Junior ya le pasó y hoy lo está sufriendo Nacional; había jugado con Millonarios y luego había ido a una cancha muy pesada en Pereira y ya entró a una fase del campeonato donde no hay espera, no hay descanso, se está jugando cada tres días", mencionó Molina sobre lo que para él está pasando factura en los verdes.



Y agregó: "se pueden pagar las consecuencias de los errores del pasado, pero Nacional tiene una nómina amplia y no se puede dar por muerto, no creo que esté en crisis. Faltan cuatro partidos y ya han ido a ganar a Cali y Barranquilla". Mao Molina sí cree que al técnico le faltó "gestionar" mejor su nómina y los señalamientos apuntan al partido de vuelta por Copa Betplay, en el que jugó con la titular de Liga, teniendo una ventaja de cinco goles.



En el remate de la fase regular, Nacional ya sufría por falta de resultados. Su última victoria fue en la jornada 16 frente a Once Caldas y a partir de allí ha encajado cinco empates y una derrota. Antes de los cuadrangulares, sumó de a uno con Jaguares, Bucaramanga y Medellín, y cayó con Millonarios. En la fase semifinal lleva un empate frente a Junior y otro ante Pereira. El próximo reto de los verdolagas será en Palmaseca frente al líder del grupo.