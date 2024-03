'Mane' Díaz, revelador: Copa América, balón de oro y ¿Lucho a España?

Manuel 'Mane' Díaz lo maneja todo con la tranquilidad de una estrella: concede entrevistas, baila en las tribunas, hace videos virales, todo le sale muy natural. Incluso para dar noticias inesperadas del futuro de su exitoso hijo Luis Fernando no parece perturbarse.

En las últimas horas ha concedido una extensa entrevista a la Cadena Ser de España en la que habló de Liverpool, del rol de su hijo en Selección Colombia, incluso portando la cinta de capitán contra España, y de la larga lista de sueños que tiene por cumplir.



Con voz de experto analizó así la victoria contra España: "La selección en el primer tiempo no se había acomodado muy bien, pero en la segunda mitad salió más enfocada en el partido y creo de verdad que hizo mejor partido que España. Sobre Luis… está acostumbrado a ponernos felices con estas jugadas. Dio un pase que fue importante para que Colombia sacase el resultado".



Liverpool, evidentemente, es más que su lugar en el mundo: "Gracias a Dios y a la confianza que el profe Klopp le ha dado a Luis. No le ha ido mal. El equipo tuvo al 70 pro ciento de los delanteros del plantel principal lesionado y él aportó lo necesario para que el club se mantenga en la pelea por la Premier League. La aspiración es ganar la liga", dijo sobre los objetivos en el club.



Pero en el fondo la ambición es más grande: "Gracias a Dios, su trabajo y su sacrificio, las ganas y la voluntad que tiene de salir adelante han dado sus frutos. Está en un momento clave para aportarle mucho a su club y a la selección. Esperamos que siga así y que siga aumentando su nivel para alcanzar un sueño que tenemos pendiente. Él ya estuvo metido en los nominados al Balón de Oro y esperamos que lo pueda conseguir. Lucho tiene mucha dedicación y es un sueño", dijo Díaz al medio español.



Ratificando las declaraciones de jugadores y cuerpo técnico sobre la Copa América, 'Mane, afirmó: "Es importante mantener el invicto para que los jugadores mantengan la confianza... Tenemos a mucha gente a favor de Colombia. Venimos haciendo las cosas bien. Creo que tenemos potencial y jugadores para poder pelear por el título".



Sobre la conexión con james, que ha hecho diferencia en Eliminatorias y en estos amistosos, el padre de Díac señaló: "Luis es un jugador completo y se lleva bien con todos los jugadores de Colombia. Su fútbol se adapta rápido a los demás. James es un jugador hábil en la mirada y el pensamiento y Luis es muy profundo. Ahí se compaginan la velocidad y la inteligencia de dos jugadores que saben jugar al fútbol".



Finalmente, la pregunta que los españoles tenía entre pecho y espalda: ¿es posible pensar en Luis Díaz jugando en LaLiga? Y ojo que 'Mane' no lo descartó: "Cuando salió del Oporto no tuve conocimiento de que hubiese algo positivo con clubes de Madrid. Se escuchaban cosas, pero nunca llegue a saber si había algo más. Con lo de Liverpool fue todo más preciso. La directiva fue más precisa para que Luis llegase allí. Se aspiraba a que pudiese venir aquí. Ya Falcao había estado, James también… Finalmente no se dio, pero todavía no se pierdan la esperanza. Él está jugando y los clubes están activos".



Por ahora es esperar y celebrar que los Díaz son colombianos comprometidos y famosos... a este paso más padre que el hijo: "Por vía de mi hijo, yo ya soy viral. La gente me agarra, me pide alguna foto, pero es porque él se ha dejado querer por la gente. Igual yo también soy una persona sencilla, y pienso que eso sirve para que el deportista, como persona, crezca", concluyó.