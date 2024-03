Lorenzo prepara variantes ante Rumania: posible once de Colombia

Luego de la gran victoria ante España en Londres, la Selección Colombia ya está desde hace unos días en Madrid donde prepara todo de cara al duelo contra Rumania en el Cívitas Metropolitano.



Néstor Lorenzo tendría decidido darles minutos a varios futbolistas que no estuvieron ante los españoles y podría hacer hasta seis cambios del once que puso el pasado viernes.



Respecto a la titular que colocó en el estadio Olímpico de Londres, Lorenzo pondría nombres como los de Juan Fernando Quintero, Gabriel Fuentes o Yerson Mosquera, esto con tal de evaluar todas las variantes de cara a la Copa América ya que no hay mucho donde más probar antes de ese torneo.

De lo que se vio en las prácticas más recientes de Colombia, el seleccionado tricolor podría formar con Camilo Vargas en el arco. En la zaga estarían Yerson Mosquera, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí y Gabriel Fuentes.



En la zona de volantes pondría a Jefferson Lerma como único volante defensivo y como conectores estarían Juan Fernando Quintero y Yaser Asprilla. Finalmente, en el ataque estarían Mateo Cassierra y Carlos Andrés Gómez.



Siendo así, el cuerpo técnico mandaría al banquillo a nombres como Daniel Muñoz, Johan Mojica, Kevin Castaño, Jhon Arias, Jorge Carrascal y Luis Díaz que fueron inicialistas ante España. De igual manera, destaca que James Rodríguez también partiría como suplente como hizo en el juego pasado.