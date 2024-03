Díaz líder, Arias imbatible, Colombia solvente: 1x1 en duelo histórico

Difícil fue, nadie pensó que fuera sencillo. Pero Colombia dio una nueva demostración de talento, carácter y autoridad y superó, por primera vez en la historia, a una España que se había resistido pero que no pudo descifrar a Díaz y su talento, a Arias y su sacrificio, a James y su autoridad en el complemento, a Ríos y su fabulosa lectura de juego. Gran juego, gran victoria, que así vimos 1x1:

Camilo Vargas 7

Cuando peor lo pasaba Colombia sostuvo el cero, especialmente con un manotazo milagroso justo antes del gol de Colombia



Daniel Muñoz 7

No lo pasó bien en el primer tiempo pero en el segundo se ajustaron las marcas, él tuvo más libertad y acompañó a Díaz para un golazo que aseguró la victoria



Jhon Lucumí 6

Imperial atrás, en el rechazo de todos los balones aéreos y en el mano a mano con Moreno



Carlos Cuesta 6

Eficiente aunque no tan generoso como su compañero



Johan Mojica 6

Gran partido hizo el hombre que llegó por lesiones de Borja y Machado. Impasable en su zona, haciendo gala de experiencia y conocimiento de España



Jefferson Lerma 6

Autoridad, corte, sacrificio, pataditas cuando fueron necesarias, un indiscutible a la altura del reto



Kevin Castaño 5

No se discute su sacrificio pero sí su actualidad: se notó su inactividad, sufrió en los cierres y fue reemplazado



Jorge Carrascal 5

Inédito, completamente. No fue el socio, la opción de pase que necesitaba Díaz, no apoyó en la marca, no estuvo en el Olímpico de Londres



Jhon Arias 8

Es un motor, un ejemplo, un héroe que pocas veces va a las portadas pero que hace posible el equilibrio en la marca y la salida al ataque, El único que respaldó a su capitán en el PT, el que mejor aprovechó los espacios en un segundo tiempo impecable



Luis Díaz 8

Capitán en todo sentido: talento, personalidad, lectura de juego, soberbia autoridad en el duelo uno contra uno, asistencia para gol, eterno dolor de cabeza para los marcadores españoles, que nunca lograron descifrarlo



Mateo Casierra 5

Porque corrió como pocos hay que nombrarlo, pero tuvo una única ocasión clara de gol y no fluyó lo suficiente con Díaz



James por Carrascal 7

Minuto 46

Su experiencia para manejar el partido y su sociedad con Díaz lo convierten en indiscutible, sin importar qué pasa con él en Sao Paulo. Después, hasta apoyó en marca para evitar la salida de los españoles. Rotunda demostración, otra vez.



Richard Ríos 7

Minuto 46

El secreto de la recuperación nacional fue su aparición: le dio equilibrio al medio campo, ganó absolutamente todos los duelos, superó con mucha ventaja lo hecho por Castaño y fue un fantástico socio para Lerma. Gana puntos para ser titular.



Rafael Santos Borré 5

Minuto 76

Una única ocasión sobre el final, que no le quedó tan limpia.