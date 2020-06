El ‘Cucho’ hizo lo que pudo: Mallorca perdió y el descenso preocupa

Juan Camilo 'El Cucho' Hernández Suárez mantuvo este sábado en San Mamés, estadio sede de la próxima Eurocopa, 68 minutos de pelea infructuosa con los centrales de un Athletic Club que deja aún más complicada la salvación al RCD Mallorca de lo que ya la tenía el equipo balear antes de viajar a Bilbao tras caer por 3-1.



Hizo lo que pudo el delantero colombiano, lastrado por la falta de fe de un equipo que ve venir el desastre y que entregó el encuentro sin haberse llegado a la primera media hora con un par de despistes gruesos para una competición de la exigencia de LaLiga.

No conectaron mucho sus compañeros con el pereirano, pero tampoco El Cucho estuvo todo lo listo y rápido que pedía el pase de Salva Sevilla ya en el descuento de la primera mitad. Un saque de falta que cogió también desconcentrada a la eficaz defensa bilbaína, la tercera mejor del campeonato tras las del Real Madrid y el Atlético de Madrid, y por delante de la del FC Barcelona.



No enganchó bien el buen disparo que se le presentó al borde del área y el choque se fue a una segunda mitad en la que el Mallorca acortó distancias justo cuando Hernández acababa de ser sustituido por Abdón Prats, que dinamizó un poco más el juego, ya con la desventaja mínima de su equipo en el marcador.



Por lo demás, no saltaron al campo ni el 'Messi mexicano' Luka Romero, nacido en México aunque de nacionalidad argentina, ni su compatriota Pablo Chavarría, ambos convocados.



Romero no pudo seguir haciendo historia tras el impresionante hito marcado el miércoles último ante el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano, donde se convirtió en el jugador más joven en debutar en LaLiga al hacerlo con solo 15 años y 219 días.