Luis Sinisterra a salvo en Leeds United: todo se solucionó hablando

Estará a salvo. Luis Sinisterra sufrió incesantes críticas en un partido vital para el Leeds United en condición de local. El Elland Road vivió un empate sin goles ante el Aston Villa y los dueños de cas dominaban antes de la expulsión infantil del colombiano. Algo inevitable en una tarjeta amarilla en la primera parte, pero la del complemento sí fue una estupidez como la califica todo el mundo.

Corría el minuto 48 cuando Luis Sinisterra se interpuso en un cobro de tiro libre desde la propia área del Aston Villa. Al poner el pie, el árbitro central no titubeó en mostrare la segunda amarilla. Así dejó a su equipo con un hombre menos por 40 minutos, afortunadamente, la ausencia de Sinisterra no tuvo incidencia finalmente con el marcador, pues la tranquilidad entre todo fue haber asegurado una unidad.



Tras dicha acción, se ganó críticas de referentes de la Premier League, y tal vez la más venenosa fue la de Paddy Kenny, ex arquero del Leeds United. Paddy pidió un castigo ejemplar por la estupidez cometida por Luis Sinisterra, además, dijo que no hay otro calificativo distinto a “expulsión estúpida”.



Para nadie es un secreto que no fue inteligente, y Jesse Marsch también lo reiteró en varios momentos tras la acción. Luis Sinisterra no estará contra el Crystal Palace pagando la suspensión, pero Marsch no puede ocultar que es una pieza fundamental y le demostró la confianza plena, “hablaré con él, pero no creo que sea necesario hacer ninguna otra declaración importante. Tiene bastante claro que no fue una decisión inteligente. Pero es importante para nosotros y realmente nos gusta como jugador”.



No habrá castigo como deseaba Paddy Kenny para Luis Sinisterra. El Leeds United pasó la página y piensa es en el Crystal Palace el domingo 9 de octubre. Luis desequilibra y es fundamental en los costados. Podrá volver contra el Arsenal después de pagar fecha de suspensión, y Jesse Marsch no solo tuvo una charla con el colombiano, sino reiteró a toda su plantilla que esas situaciones no se pueden presentar nuevamente.



El estadounidense mantuvo en la rueda de prensa previa al Crystal Palace, “ya hablé con el equipo sobre el hecho de que debemos ser más inteligentes que estos momentos y no cavar agujeros para nosotros mismos”. Jesse Marsch sabe que lo único que logran esas acciones son poner en riesgo al club, pues el resultado contra el Aston Villa pudo ser peor.