¡De frente y sin piedad! Luis Sinisterra sigue en boca de referentes

Más allá de reprocharle por la expulsión estúpida a Luis Fernando Sinisterra, Jesse Marsch no ha tomado cartas en el asunto. Lo calificó como una acción infantil e inadmisible, pero la gran pregunta es, ¿era para tanto como para castigarlo drásticamente en el club?

Para nadie es un secreto que Luis Fernando Sinisterra fue uno completamente distinto en la Selección Colombia, pues descrestó a Néstor Lorenzo y dijo presente en ese cambio generacional del combinado nacional. Anotó contra Guatemala y regaló un doblete ante México cuando el partido más lo necesitaba por el gran inicio de los aztecas. Al volver a la competencia en la Premier League, tuvo actitud de un ‘niño chiquito’ y vio las consecuencias.



De estar en la boca de los analistas de gran manera y como un ejemplo para Jesse Marsch y sus dirigidos, a ser el señalado de afectar a sus compañeros en el Leeds United al dejar a su club con un hombre menos en los últimos 40 minutos de juego ante el Aston Villa en lo que fue un empate sin goles. Afortunadamente, todo quedó en igualdad, pero imagínense qué hubiese ocurrido si su club perdía. Se lo comían vivo los periodistas y exjugadores de la Premier League.



Y es que, la verdad fue una estupidez completa. Luis Sinisterra se ganó una tarjeta amarilla en la primera parte, y apenas iniciando el complemento, obstruyó un cobro de tiro libre de un rival. Puso la pierna en la ejecución en el propio campo del Aston Villa, y se ganó la segunda amonestación. La acción le ha dado la vuelta al mundo por lo boba que fue.



Jesse Marsch y Roy Keane calificaron la acción como una “estúpida y torpe” tarjeta roja. Paddy Kenny, ex arquero del Leeds United también habló, y no tuvo piedad con Luis Sinisterra, “es una estupidez, ¿no? Realmente estás dejando caer a tu equipo. No entiendo por qué los jugadores hacen eso incluso cuando no están amonestados, no tiene ningún sentido. Este era un partido que el Leeds debía haber ganado, pero han sido defraudados por un jugador y eso les ha costad. Estúpido es la única palabra que se me ocurre para una expulsión así. Quizá el club debería castigarlo también”, comentó para Football Insider.



Paddy Kenny también dijo, “estoy seguro de que el entrenador le habrá hecho saber lo que piensa de la situación. Yo estaba en el vestuario cuando Neil Warnock se ensañaba con los jugadores, no es agradable. Puede que pase un tiempo antes de que volvamos a verlo jugar”. Luis Sinisterra por su infantil jugada no estará contra el Crystal Palace en la próxima fecha que se avecina. Jesse Marsch tendrá que decidir si tenerlo en cuenta después de ese partido, o mostrarle las consecuencias de la tonta expulsión.