Luis Sinisterra, uno en Colombia, otro en Leeds: DT habló fuerte

Leeds United igualó sin goles contra el Aston Villa en condición de local. En Elland Road, los dirigidos por Jesse Marsch estaban deseosos de conseguir la victoria, los tres puntos para seguir escalando posiciones en la difícil y competitiva Premier League. Esperan que el descenso no sea problema, y para ello deben sumar lo que puedan.

En el regreso a la competencia después de la fecha FIFA, Luis Fernando Sinisterra llegó con una bolsa llena de elogios por parte de su entrenador, Jesse Marsch y en Inglaterra. Pues su actuación con la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo fue tremenda anotando tres goles en los dos partidos, (uno ante Guatemala, dos contra México). Además, le cambió la cara completamente al combinado nacional cuando perdían 2-0 frente a los aztecas.



Aunque Luis Fernando Sinisterra llegó a Leeds United para volver a ser titular, no vivió su mejor partido y con una acción infantil dejó los buenos comentarios atrás. Recibió una tarjeta amarilla en el primer tiempo por una infracción, pero no contaba con que, en el complemento, una jugada tonta lo iba a comprometer, y a su equipo también.



Sobre los 48 minutos, Aston Villa fue a ejecutar un tiro libre desde su propio campo, y Luis Sinisterra se interpuso en el cobro sin dejar que cobraran la falta. Hubo dudas de por qué le llegaba la segunda amarilla, pero por ‘meter la pata’, literalmente recibió la expulsión. Después del partido, Jesse Marsch dijo en Leed Live, “la segunda amarilla creo que no es una jugada inteligente y mete en problemas a Luis (Sinisterra) y luego nos mete en problemas a nosotros”.



Posteriormente, le preguntaron cómo en su función de técnico ayuda a que esto no ocurra, “me he convertido en un entrenador que entrena a muchos jugadores jóvenes y he entrenado a muchos jugadores jóvenes muy, muy buenos y con mucho talento y los he ayudado en sus vidas y en sus carreras. Tienes que ser paciente y, a veces, comprender que van a cometer errores tontos y, en el proceso, ayudarlos a aprender de esos errores y ayudarlos a comprender que es parte del proceso y tratar de acelerar el proceso y la curva de aprendizaje tanto como sea posible.



Estamos haciendo eso, creo que lo estamos haciendo y me gusta mucho nuestro equipo. Realmente me gusta nuestro grupo, y ciertamente podemos ayudarnos a nosotros mismos manejando las cosas y teniendo más astucia en el campo, sin duda alguna”. Así las cosas, Jesse Marsch no podrá contar con Luis Sinisterra en el partido contra el Crystal Palace.