Luis Díaz reta al líder de Premier: agenda de colombianos por el mundo

Se avecina una fin de semana a puro fútbol y desde ya FUTBOLRED lo programa con los colombianos que militan en el exterior.



Entre los duelos más interesantes se destaca el de Luis Díaz con Liverpool frente al Arsenal, líder de la Premier League. También se vivirán choques entre cafeteros en Serie A y Brasileirao. Sígale la pista a los nuestros. Tome papel y lápiz.

Sábado, 8 de octubre



6:00 am | FC Fakel vs Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra)

Premier League de Rusia



7:00 am | Almeria vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España



8:30 am | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Dinamo

Premier League de Rusia



8:30 am | Bochum vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Bundesliga



9:00 am | Chelsea vs Wolves (Yerson Mosquera)

Premier League



9:00 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Leicester

Premier League



9:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs St. Mirren

Liga de Escocia



9:00 am | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz) vs Cortrique

Liga de Bélgica



9:00 am | Blackpool vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship



10:00 am | Marsella (Luis Suárez) vs Ajaccio

Ligue 1



11:00 am | Milan vs Juventus (Juan G. Cuadrado)

Serie A



11:00 am | Rostov vs Krasnodar (Jhon Córdoba)

Premier League de Rusia



11:30 am | Brighton vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



12:00 pm | Portimonense vs Porto (Matheus Uribe)

Primeira Liga



1:45 pm | Brujas (Éder A. Balanta) vs Westerlo

Liga de Bélgica



1:45 pm | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Sampdoria (Jeison Murillo)

Serie A



2:00 pm | San Lorenzo (Cristian Zapata) vs Vélez

Liga de Argentina



7:00 pm | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Paranaense (Orejuela/Hernández)

Brasileirao



8:00 pm | Tigres (Luis Quiñones) vs Necaxa

Liga de México



9:15 pm | Cruz Azul vs León (Barreiro/Tesillo/Yairo)

Liga de México





Domingo, 9 de octubre



6:00 am | Huddersfield Town vs Hull City (Óscar Estupiñán)

EFL Championship



8:00 am | Crystal Palace vs Leeds (Luis Sinisterra)

Premier League



8:00 am |Udinese vs Atalanta (Luis Muriel)

Serie A



8:00 am | OFI Creta vs Olympiacos (James Rodríguez)

Liga de Grecia



8:00 am | Monza vs Spezia (Kevin Agudelo)

Serie A



10:30 am | Arsenal vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



11:30 am | Charleroi vs Standard de Lieja (Steven Alzate)

Liga de Bélgica



11:30 am | Real Sociedad vs Villarreal (Johan Mojica)

Liga de España



12:00 pm | Toluca (Mosquera/Angulo)

Liga de México



12:30 pm | Stuttgart (Juan José Perea) vs Unión Berlín

Bundesliga



1:30 pm | Talleres (Pérez/Valoyes) vs Godoy Cruz

Liga de Argentina



1:30 pm | Orlando City vs Columbus Crew (Juan Camilo Hernández)

MLS



4:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs América MG (Juan P. Ramírez)

Brasileirao



4:00 pm | Mineiro vs Ceará (Mendoza/Vásquez)

Brasileirao



4:00 pm | Seattle (Gómez/Montero) vs Earthquakes

MLS



4:00 pm | Real Salt Lake vs Timbers (Y. Chará/Moreno/Asprilla/D. Chará)

MLS



4:00 pm | Nashville vs LA FC (Arango/Murillo/Segura)

MLS



4:00 pm | Boca Juniors (Frank Fabra) vs Aldosivi

Liga de Argentina



6:30 pm | Patronato vs River Plate (Miguel Borja/Juan F. Quintero)

Liga de Argentina





Lunes, 10 de octubre



12:30 pm | Al-Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Al-Shabab

Liga de Arabia Saudita



2:00 pm | Elche (Helibelton Palacios) vs Mallorca

Liga de España



4:30 pm | Goianiense vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

Brasileirao



5:00 pm | Racing (Cardona/Carbonero) vs Tucumán

Liga de Argentina



5:00 pm | Estudiantes vs Lanús (Felipe Aguilar)

Liga de Argentina