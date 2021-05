¿Se retira en el FPC? Muriel habló de su futuro y escogió dos clubes

A sus 30 años, Luis Fernando Muriel es uno de los colombianos con mejor rendimiento en Europa. El atlanticense es el goleador del Atalanta en la temporada y así mismo pieza fundamental para Gasperini en el proyecto que busca la clasificación a la próxima edición de Champions League.

Con la Serie A cerca de finalizar y con la mira puesta en la Selección Colombia para disputar las Eliminatorias y la Copa América, el colombiano habló con ESPN y reveló detalles de su futuro, pues habló de los equipos del FPC en los que le gustaría jugar para finalizar su carrera. Además, también habló de su presente en Atalanta, la comparaciones con Ronaldo Nazario, y su gran momento individual.



Regresar a Colombia



"No lo tengo pensado, pero me gustaría vestir la camiseta de dos clubes. La del Cali, el equipo que me dio la oportunidad de conocerme a nivel internacional y al que le agradezco por lo que soy. Y Junior porque desde niño crecí viéndolos. Por esos clubes volvería a Colombia. Igualmente, de aquí a allá falta mucho".



Atalanta



"El momento del Atalanta lo estamos viviendo de manera fenomenal. Estos dos últimos años de mi carrera han sido espectaculares y espero que se prolonguen. Tenemos el remate de temporada y se vienen partidos importantes.



"Estoy muy tranquilo. Hoy, justamente, hablé con Gian Piero Gasperini. Hizo énfasis en los partidos que nos quedan. El hecho de tener tantos jugadores en ataque requiere que el entrenador haga rotaciones. Somos como siete peleando por tres puestos. Lo afronto tranquilamente porque sé que siempre voy a tener mi oportunidad".



"Se han conseguido objetivos importantes como la clasificación a la Champions por dos años consecutivos. Esta temporada hemos ido dimensionando objetivos más grandes y tenemos el segundo puesto de la Serie A a la mano. Dependemos de nosotros mismos y es algo importante para el Atalanta. Ese es nuestro objetivo. También tenemos la final de la Copa Italia (contra Juventus). Sería bueno concretar todo con este título".



Goleador



"A nivel personal, quiero terminar la temporada con la mayor cantidad de goles. Tengo 19 ahora mismo. Estoy en un club que ha crecido mucho y se ha permitido pelear por las primeras posiciones del Calcio. La siguiente temporada queremos pelear por el máximo premio. Estoy totalmente concentrado en el Atalanta y me gustaría continuar aquí para conseguir cosas grandes".



Comparaciones con Ronaldo Nazario



"Para mí siempre ha sido una motivación para ser un cuarto o la mitad de lo que fue Ronaldo. Cuando la gente ve este tipo de comparaciones, a veces la gente piensa que soy yo el que lo digo, y no... Vieri hizo esa comparación y a mí me llena de motivación. Sé que estoy muy lejos, pero ojalá pueda conseguir la mitad de lo que hizo él. Tengo ganas de trabajar y demostrar mis capacidades".



Selección Colombia



"(Eliminatorias) Creo que todos vemos la calidad de jugadores que tiene el fútbol sudamericano. El hecho de llegar de Europa y adaptarse casi de inmediato es único. Va a ser un mes (junio) muy importante para todos".



"Tenemos ganas de ganar la Copa América. Cuando hemos hablado con los compañeros de la Selección, hemos dicho que el objetivo principal es ese. Hay que trabajarlo muy bien".



"(Cuerpo técnico) Para nosotros ha sido complicado por los cambios que se generaron en el cuerpo técnico. La intención de ellos siempre ha sido tener acercamientos con charlas y mensajes", finalizó.