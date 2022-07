El campeón de la vida no se olvida de Santos Borré y Luis Díaz

El recuerdo de la final del Once Caldas contra Boca Juniors, en el 2004, sigue muy presente en la memoria de aquellos que gustan del fútbol y vivieron ese momento. Más para los aficionados blancos, que vieron con sus ojos como su equipo levantó la Copa Libertadores. Para muchos, el principal gestor de esa hazaña, fue el técnico, en ese momento, Luis Fernando Montoya.

"@TinoasprillaH nos ilusionó, a mí me llenó, yo lo dirigí.... Él tuvo un gesto muy bonito conmigo". pic.twitter.com/IiwTFLYAtM — Cristian Camacho (@cjc96_) July 22, 2022

Es de conocimiento público la dolorosa situación que vivió, al regresar de la extinta Copa Intercontinental, disputada contra Porto. Pese a esa situación, el campeón de la vida se ha sobrepuesto y continuado, pese a sus limitaciones. Montoya ha seguido ligado al fútbol, de varias maneras. Incluso, aportando a varios clubes del fútbol profesional.



El campeón de la vida dio una entrevista al Ministerio del Deporte, para hablar un poco de fútbol, donde elogió el momento de Luis Díaz y sin olvidar a Rafael Santos Borré “Lo de Borré, hay que esperarlo, pero Luis Díaz es un muchacho que se merece todo el reconocimiento, porque es alguien que vivió entre Barranquilla y La Guajira y eso lo convierte en un ejemplo para la Juventus de nuestro país, que a veces dice que si no nacen en las principales ciudades de Colombia, no va a tener oportunidades. Mire a ese muchacho, mire donde está, jugando con todas sus capacidades en uno de los mejores equipos del mundo”.



También, aprovechó para recordar a Faustino Asprilla, de quien no solo destacó sus condiciones como jugador, sino la calidad humana “Son épocas muy diferentes, pero Faustino nos ilusionó, a mí me llenó, yo lo dirigí. Es una persona que había venido de Italia, Inglaterra, Brasil y nunca tuve un inconveniente con él. Me decían que era alguien muy difícil, a mí no me pareció difícil. Es una persona muy agradable. En un gesto muy bonito de él, un día le pedí unos guayos para unos jóvenes de las categorías menores y al día siguiente, me llevó más de 30 pares de guayos”.