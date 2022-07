Jefferson Lerma podría tener compañero cafetero: Bournemouth lo sigue

Los jugadores colombianos en este verano y en la ventana de fichajes está golpeando fuertemente a la Premier League. No es solo el interés del Newcastle United por Duván Zapata que todavía no tiene conclusión para las hurracas. Luis Sinisterra llegó al Leeds United, Luis Fernando Díaz a disputar su segunda temporada con el Liverpool, y en la Championship, el Hull City busca ascenso con Óscar Estupiñán como referente en el ataque.

Así como los jugadores recientemente referenciados, Jefferson Lerma volvió a la Premier League en donde buscará con el Bournemouth sostener su permanencia en la competencia más competitiva del mundo. Lerma, que fue pieza para conseguir el ascenso podrá codearse con un compañero de la Selección Colombia que es del interés del club británico.



Jhon Janer Lucumí, todavía jugador del Genk de Bélgica y con un contrato que expira exactamente en un año es el objetivo del Bournemouth. Sin embargo, no es el único equipo de la Premier League que quiere contar con el defensor central caleño. Pues a ese interés también se le suma un club que vive un panorama similar como lo es el Fulham.



Sea el que sea su próximo destino de los cuales se referencian dos clubes de la Premier League, Jhon Janer Lucumí tendrá en el Bournemouth o en el Fulham la necesidad de mantener la categoría. Con los blancos, es una misión enorme, pues el Fulham normalmente asciende y en la temporada siguiente a su ascenso no logra sostener la permanencia.



En el Genk de Bélgica, Jhon Janer Lucumí comparte equipo con dos colombianos como Daniel Muñoz y Carlos Cuesta. Ahora ve de cerca su salida, y el cuadro belga no ve con malos ojos un negocio para sacar un provecho económico antes de que culmine el contrato de Lucumí en junio de 2023. El club espera una oferta que oscile por los 9 millones de euros.