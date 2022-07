Agenda de colombianos en el exterior durante el fin de semana

No para el fútbol en todo el mundo. En territorio europeo, los colombianos adelantan la pretemporada con interesantes duelos amistosos; en América, varios ya se encuentran disputando torneos locales.



Agéndese con los partidos del fin de semana:

Sábado 23 de julio

3 a.m. - (Helibelton Palacios, Johan Mojica) Elche vs Leganés en duelo amistoso



8 a.m. - Ajax vs Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré) en duelo amistoso



9 a.m. - (Yaser Asprilla) Watford vs Southampton en duelo amistoso

Reading vs Brighton (Steven Alzate) en duelo amistoso

(Jefferson Lerma) Bournemouth vs Bristol City en duelo amistoso

(Alfredo Morelos) Rangers vs Tottenham (Dávinson Sánchez) en duelo amistoso

Birmingham vs Rayo Vallecano (Falcao) en duelo amistoso

Dordrecht vs Al-Rayyan (James Rodríguez) en duelo amistoso



10 a.m. - (Duván Zapata, Luis Fernando Muriel) Atalanta vs Como en duelo amistoso



11:30 a.m. - (Deiver Machado) Lens vs Inter de Milán en duelo amistoso



12 p.m. - (Yerson Mosquera) Wolves vs Besiktas en duelo amistoso



1:30 p.m. - Sarmiento vs Colón (Baldomero Perlaza) en Liga Argentina



2 p.m. - (Matheus Uribe) Porto vs Mónaco en duelo amistoso



2:30 p.m. - (Jaminton Campaz) Gremio vs Ponte Preta en Serie B de Brasil



5 p.m. - (Andrés Colorado) São Paulo vs Goiás en Brasileirao



6 p.m. - New York City vs Inter Miami (Emerson Rodríguez) en MLS



​6:30 p.m. - Central Córdoba vs Racing (Edwin Cardona, Johan Carbonero) en Liga Argentina



7:30 p.m. - Sporting Kansas vs Los Ángeles FC (Chicho Arango, Jesús Murillo, Eddie Segura) en MLS

(Carlos Darwin Quintero) Houston Dynamo vs Minnesota en MLS



8 p.m. - (Christian Rivera) Tijuana vs América (Roger Martínez) en Liga MX



9 p.m. - (Freddy Montero, Yeimar Gómez Andrade) Seattle Sounders vs Colorado Rapids en MLS



9:05 p.m. - (Luis Quiñones) Tigres UANL vs Atlas (Camilo Vargas, Julián Quiñones) en Liga MX



9:30 p.m. - (Yimmi Chará, Diego Chará, Dairon Asprilla, Santiago Moreno) Portland Timbers vs San Jose Earthquakes en MLS

Domingo 24 de julio

4 a.m. - Villarreal B vs Wolves (Yerson Mosquera) en duelo amistoso



9 a.m. - Blackpool vs Everton (Yerry Mina) en duelo amistoso



1:30 p.m. - Aldosivi vs River Plate (Juan Fernando Quintero, Miguel Borja) en Liga Argentina



4 p.m. - Atletico Mineiro vs Corinthians (Víctor Cantillo) en Brasileirao



​6:30 p.m. - (Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa) Boca Juniors vs Estudiantes



7 p.m. - (Óscar Murillo, Avilés Hurtado) Pachuca vs Pumas UNAM