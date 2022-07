Nacional busca de salir del bache y recuperarse: visita al Tolima

Atlético Nacional visita este sábado, desde las 8:15 de la noche, al Deportes Tolima, por la cuarta fecha en la Liga II-2022. Partido a disputarse en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.



Con la ilusión de salir del fondo de la table y cortar una racha de tres partidos sin sumar de a tres, el conjunto verdolaga viajó a tierra musical con varias bajas por lesión y suspensiones.

Aldair Quintana volvería a la convocatoria, en reemplazo de Luis Marquínez quien sufrió un golpe de rodilla. Kevin Mier debe una fecha de las dos que fue sancionado, tras ser expulsado en el partido contra Junior. El golero tolimense sería inicialista luego de frustrarse una posible salida en el último mercado de pases.



Otras bajas en el equipo son la de Sebastián Gómez, quien sigue complicado de un esguince de tobillo y Juan David Cabal, quien salió lesionado contra Millonarios. Reaparece en la convocatoria Danovis Banguero y Jarlan Barrera, quienes se encontraban en el departamento médico.



El técnico Hernán Darío Herrera analizó lo que será este encuentro frente al equipo tolimense. "Hemos hablado con el grupo, tenemos un gran partido contra Tolima y estamos con la convicción de ganar en Ibagué. Tanto Tolima como nosotros no hemos descansado, esperemos que trascurra estos juegos para rematar bien. Tenemos como objetivos la Copa y clasificar entre los ocho".



Además, "no estoy muy preocupado, estamos a tres puntos de los ocho, estamos comenzando apenas. Tengo todo el grupo y la mentalidad es muy fuerte. Hay que avanzar en Copa y entrar a los ocho, esos son los objetivos. Este momento es normal por el desgaste. Tengo un preparador físico, un sicólogo para recuperarlos. Ha sido difícil, todavía no tenemos una alta competencia".



Sobre el puesto en el arco y la condición física de Felipe Román, el ‘Arriero’ indicó que "Luis Marquínez tiene dificultades, tengo a Aldair Quintana y posiblemente vaya a Ibagué. También tenemos a Sebastián Guerra y Juan José Uribe, si están acá es porque son buenos. A (Felipe) Román lo vamos llevando con calma, pero si lo tengo que usar, jugará".



En cuanto al presente del equipo, Herrera expresó que "contra Nacional todos quieren jugar y todos quieren ganar. Después de la final, Tolima va a buscar ganarnos, ellos nos conocen, nosotros también y tenemos la obligación de ganar. Para ambos equipos será un partido difícil".

Datos entre Deportes Tolima y Atlético Nacional



Por Liga colombiana, Deportes Tolima y Atlético Nacional se enfrentaron en 233 ocasiones, con 70 victorias para los ‘pijaos’ contra 100 de los verdolagas y 63 empates. En cuanto a goles marcados, el equipo vinotinto celebró en 286 oportunidades frente a 344 de los antioqueños.



Atlético Nacional no ganó ninguno de sus tres primeros partidos en esta Liga II-2022 (un empate, dos derrotas). De ganar este partido, igualará a la Liga II-2014 como la última vez que tardó más en conseguir su primera victoria en un torneo (dos empates, una derrota, antes de ganar en la cuarta fecha).



El máximo goleador de los partidos entre Nacional y Tolima es Hugo Horacio Lóndero con 11 goles, le sigue Víctor Aristizábal con 10, al igual que Jairo Arias Serna, Jhon Jairo Tréllez anotó 9 goles, 8 convirtió Luis Humberto Álvarez y Giovanni Moreno le anotó 7 tantos a los pijaos. Además, 157 jugadores del equipo verde le anotaron mínimo un gol al Deportes Tolima.



En los últimos 13 partidos disputados entre Nacional y Tolima, el saldo es de 8 triunfos para los de Ibagué, contra 3 de Nacional y 2 empates. En cuanto a goles anotados, 11 fueron para los verdes y 16 para los del vinotinto.



La mayor goleada en el historial de Nacional contra Tolima, fue el 15 de septiembre de 1991 en el estadio Atanasio Girardot. En esa ocasión, los verdes se impusieron por 7-1 con goles de Andrés Escobar, Luis Alfonso Fajardo, Faustino Asprilla y Rubén Darío Hernández en cuatro oportunidades.



79 jugadores jugaron con las camisetas de Nacional y Tolima. Actualmente, Andrés Andrade, Danovis Banguero son verdolagas con pasado ‘pijao’. Mientras que Jonathan Marulanda, Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto, Michael Rangel, Stiven Lucumí, Andrés Ibargüen, Cristian Vargas, se encuentran en el equipo de Ibagué y tienen pasado verdolaga.





Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Emmanuel Olivera, Cristian Castro Devenish, Danovis Banguero; Alexander Mejía, Jhon Duque, Andrés Andrade, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla, Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.



Árbitro: Nolberto Ararat (Valle).

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8