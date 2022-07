‘No hay que dramatizar esta situación’: Olivera pide calma al hincha

Del éxtasis a la agonía, Atlético Nacional pasa un duro momento en la Liga II-2022. Luego de 13 años, el equipo verdolaga es colero del campeonato, suma un punto de nueve posibles y -3 en el gol diferencia.



La última vez que ocuparon el sótano de la tabla, en una fase de todos contra todos, fue el 2 de mayo del 2009, cuando empató 1-1 contra Independiente Santa Fe en El Campín, por la fecha 15 de la Liga I-2009. Había sumado 11 puntos de 45 posibles.



El empate 2-2 entre el Cali contra DIM, volvió a poner a los antioqueños en este penoso lugar. Emmanuel Olivera va al frente y espera que este sábado contra Deportes Tolima, puedan cortar la racha de malos resultados y comience la remontada en la tabla de posiciones.

"Estamos trabajando muy bien, esta semana nos sirvió para corregir errores. Se viene un gran partido para proponer y buscar el resultado en Ibagué. Somos jugadores maduros, con experiencia, sabemos la situación que estamos y no hay que dramatizar esta situación. Trabajamos mucho, hablamos mucho esta semana y ojalá este sábado sea un gran partido", detalló el zaguero argentino, campeón de Copa y Liga con los verdes.



Sobre la presencia de Pedro Sarmiento y su trabajo en defensa, Olivera declaró que "trabajamos mucho en defensa, el profesor Pedro Sarmiento nos ha enfatizado coberturas, balones de costado, corregimos muchos errores y queremos estar de la mejor manera. Nos ha estado faltando la tenencia de pelota, físicamente mejoramos y queremos estar a la altura".



Además, el ‘turro’ precisó que "tenemos que ir a jugar con mucha personalidad. En la final allá no la pasamos bien, nos faltó proponer más. Hay que ser un equipo solidario para sacar este partido adelante".



Emmanuel habló sobre lo complejo que ha sido volver al nivel, luego del desgaste del campeonato anterior y el receso de vacaciones. "Después del título uno necesitaba unos días de vacaciones para relajar la mente. No estamos relajados, somos los últimos campeones y debemos demostrarlo".



Frente a la salida de Felipe Aguilar, el argentino es la voz de la experiencia en la zaga verdolaga. Aconseja a sus compañeros y desea que les vaya bien. "Hoy me toca ser uno de los más veteranos, hablo mucho con los más jóvenes y quiero guiarlos por el buen camino".



Finalmente, el jugador analizó al próximo rival y confían en cortar una racha de cuatro años sin poder ganar en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. "Tolima es un rival difícil, sale a proponer en todas las canchas, no les ha ido bien, pero tienen jerarquía. Hay que tener cuidado y no relajarse".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8