Los referentes se manifestaron: Cuadrado y Mina confían en Lorenzo

Tiempo de pausa en el fútbol, las Selecciones están preparándose para ir a Catar 2022. Mientras tanto, otros descansan y ya esperan iniciar los nuevos procesos para el 2026. Es el caso de Colombia, que, sin Mundial, esperará iniciar sus actividades, con cuerpo técnico nuevo.



Néstor Lorenzo fue el designado por los directivos de la tricolor. Aprovechando los días de descanso, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado pasaron por la capital de Colombia, en un evento publicitario, donde atendieron a los medios de comunicación, con presencia de FUTBOLRED.



Esto dijeron los dos jugadores y referentes de la tricolor, sobre el nombramiento del nuevo técnico de Colombia.



Juan Guillermo Cuadrado Para volver a un Mundial, tenemos la aspiración. No se dio, pero creo que todo será para bien. Obviamente debemos dar el 100%, no se dieron los resultados. Debemos estar tranquilos. Eso no se puede quedar ahí, nos tiene que impulsar. Colombia tiene gran talento para intentarlo y buscarlo. La camada de jugadores jóvenes se lo merece.



Tenemos una buena relación con el profe. No me la esperaba, pero es un gran profesional, el tiempo que estuvimos con él, aportaba muchas cosas a la Selección. Creo que tengo la confianza de que hará un gran trabajo, tendrá un buen planteamiento. Debemos confiar en lo que puede darnos y ponernos a disposición.



Yerry Mina: Con el profe tenemos una buena relación, que estuvo con nosotros en los mundiales. Personalmente, me ayudó mucho. Trabajó con los defensores. Ha venido creciendo profesionalmente y siempre hemos tenido esa relación de comunicarnos. Eso es importante, sabe el recorrido que tenemos, es fundamental para lo que viene. Aprendimos de esto que pasó y no nos va a volver a pasar.



El profe viene experimentando, en Perú hizo un buen trabajo. Independientemente de la experiencia, será un buen entrenador, nos permitirá aprender mucho, avanzar. Nosotros cuando nos toque, darlo todo, somos una familia. Pase lo que pase, daremos lo mejor de nosotros.