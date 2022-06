Sebastián Villa no irá a prisión: las claves que salvan al colombiano

El caso de Sebastián Villa sigue dando de qué hablar. En este oportunidad hubo indignación en parte de la población argentina por el nuevo giro que dio la investigación en contra del futbolista.

El juez Javier Maffucci Moore desestimó este viernes la solicitud de detención del delantero antioqueño, solicitada por una fiscal en la causa que investiga el presunto abuso sexual de una joven a mediados de 2021.



En declaraciones recopiladas por el diario 'Olé', Maffucci Moore dio las razones para tomar su decisión: “No basta con afirmar dogmáticamente que el testimonio de la víctima es creíble, sino que se deben brindar razones suficientes que justifiquen esa credibilidad, porque no escapa ese testimonio a los criterios de veracidad y credibilidad cuya valoración resulta facultad propia de los jueces”.



Así mismo el citado medio confirmó que la determinación final del juez se basó también en “las declaraciones de las médicas que atendieron a la víctima en el Hospital Penna... y la lectura del informe que se dejó asentado en los libros del hospital, donde no se observan evidencias de abuso”.



La mencionada orden de prisión preventiva fue solicitada por la fiscal Vanesa González el miércoles pasado y un día después el abogado de Villa, Martín Apolo, pidió eximir de prisión a su defendido, lo cual, por cierto, también fue negado.



El ex-Tolima cuenta con el apoyo de Boca Juniors y sigue siendo titular a pesar de la denuncia. Incluso hace unos días fue titular en Copa Argentina frente a Ferro y se espera que este domingo juegue el duelo liguero contra Central Córdoba.



Villa, de 26 años, que ya había sido denunciado por violencia de género por su expareja Daniela Cortés en 2021, fue acusado el 13 de mayo por otra mujer de supuesto abuso sexual con acceso carnal, agravado por las lesiones. La denunciante sostuvo que fue abusada por el futbolista en junio de 2021.