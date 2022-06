Otro golpe a Mbappé: potencia europea se rinde ante Argentina y Brasil

Nuevo cruce a Kylian Mbappé por sus declaraciones contra el fútbol sudamericano...



El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, admitió en vísperas del partido del domingo en Málaga frente a República Checa que España debe "mejorar aspectos defensivos" y ser más efectivos en ataque, y consideró a Argentina y Brasil como las selecciones que están “muy por encima del resto” para ganar el Mundial.



En una conferencia de prensa en La Rosaleda, tras el último entrenamiento antes del choque de la cuarta jornada de la Liga de Naciones contra los checos, Luis Enrique no adelantó este sábado si habrá cambios en el once, pero aclaró que sus rotaciones son “la mejor manera” de gestionar el esfuerzo de sus jugadores.

"Me encanta todo lo que he visto en cada entrenamiento”, afirmó el técnico asturiano, que dejó la puerta abierta a una posible reaparición del delantero Ansu Fati, aún sin minutos en esta ventana de la UEFA, pues podría ser titular, suplente o no jugar.



Sobre el estado del barcelonista, dijo que "quería verle entrenando y ver su nivel, y está muy bien, recuperado, pero todavía no al máximo”, por lo que todo “irá en función de las necesidades”, aparte de recalcar que “no hay que tener prisa” con su reaparición tras venir de un año “muy difícil”.



“Interesa generar dudas sobre la selección”, espetó Luis Enrique, tras defender a su equipo ante las críticas después de los dos empates (1-1 con Portugal y 2-2 con la República Checa) y una victoria por 0-1 en Suiza, y añadió: “hay que ver las cosas con perspectiva; si alguien cree que vamos a ganar todos los partidos por 6-0, se equivoca. Sí somos una selección que puede pelear con cualquier rival”.



Preguntado por el Mundial del próximo noviembre en Catar, manifestó que ve dos claras candidatas a levantar el trofeo. "A Argentina y Brasil las veo muy por encima del resto”, precisó.



Sobre el joven centrocampista del Barcelona Pablo Páez 'Gavi' fue conciso y claro, y dijo que “le queda mucho que mejorar dentro y fuera del terreno de juego”, una sentencia que dejó abierta a interpretaciones de los periodistas la referencia a “fuera del campo” y que el seleccionador no quiso aclarar.



También insistió en que España “tiene tres porteros titulares”, pero de momento es Unai Simón el elegido, aunque dependerá de muchos factores que siga siéndolo porque está “encantado con los tres”.



Sobre la selección checa, la calificó como un equipo “top a nivel defensivo”, por lo que consideró clave para España mejorar atrás, incidiendo en saber cuándo adelantar la línea de presión para evitar balones a la espalda de los centrales