Referente de Ecuador explota contra la Selección de Chile por Castillo

Ecuador ha tenido viejas glorias, en especial en el arco con José Francisco Cevallos, pasando por Arturo Mina, y un Iván Hurtado, que es tenido en cuenta como el mejor zaguero central en la historia del país ecuatoriano. Hurtado, que incursionó en la política también, tuvo grandes presentaciones y es un viejo conocido en Colombia.

En 2007, Iván Hurtado llegó procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita a Atlético Nacional, y posteriormente, recaló en Millonarios donde estuvo un año y se convirtió en referente de la zaga albiazul. Años después, sigue muy pendiente del combinado nacional, y claro, del caso de Byron Castillo. Nunca tuvo dudas en que no pasaría absolutamente nada y nunca se pensó mal de Castillo durante estas investigaciones que realizaba Chile. El central habló en el Diario AS sobre ello.

La FIFA falló a favor de Ecuador, y de esto, Iván Hurtado comentó, ‘Ecuador clasificó al Mundial porque ganó sus puntos. Ganó lo que tenía que ganar y listo, porque es de la única manera que tú puedes llegar a una Copa del Mundo. Y Ecuador hizo lo que hizo. Ganar sus partidos, ganar sus puntos, y por algo está en Catar 2022. Qué te puedo decir…’.

Respondió acerca de las decisiones exhaustivas que tomó Chile, y como lo mantuvo Pablo Milad y el abogado, Eduardo Carlezzo, ‘obviamente, como ecuatoriano, sí quiero lo mejor para mi país, pero yo no soy dirigente deportivo. Jugué al fútbol, representé a mi país, pero son cosas que tienen que arreglarlas los dirigentes’.

De Byron Castillo, el jugador en cuestión que, tras las investigaciones chilenas, mantuvieron que nació en Tumaco, Colombia, y fue contundente, nunca la Federación Ecuatoriana de Fútbol dudó de su nacimiento, ‘no. ¿Por qué voy a tener dudas si siempre jugó con nuestra Selección?’

El periodista de AS respondió que eran por los documentos que concluía su partida de nacimiento, ‘fue una denuncia, una investigación, que todos la pudimos ver por los medios deportivos. Somos gente de fútbol, jugué tantos años en la Selección, y soy un hombre que todavía estoy vinculado al fútbol obviamente. Me enteré del tema, pero como ya te digo: yo no soy dirigente. Por eso la Federación tiene sus dirigentes, a sus abogados, para cualquier inconveniente y afrontar las diferentes situaciones’.