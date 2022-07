Luis Suárez ya hace historia en Olympique de Marsella: así reaccionó

El colombiano Luis Suárez sumó sus primeros minutos con el Olympique de Marsella en el amistoso que disputó frente al Middlesbrough, de la segunda división inglesa. Su equipo cayó pero el colombiano salió motivado del estadio de Riverside. Este sábado el Marsella compartió en sus redes lo que fue la llegada del exGranada al club y lo que fueron sus primeras declaraciones.



"Muy contento, desde que me dijeron del interés por este gran club no lo pensé dos veces. Tanto yo como mi familia estamos encantados de venir aquí. Cualquier jugador de fútbol sabe lo que es el OM, su afición, la ciudad, el ambiente que se respira, es algo que a nivel mundial se conoce mucho", dijo el colombiano.



Suárez reconoció que hace apenas tres días descubrió que marcaría historia en el Marsella, siendo el primer colombiano en fichar allí. Se mostró emocionado y dijo: "espero dejar el nombre de mi país muy en alto".



En medio de la charla el delantero samario de 24 años también se refirió a Falcao, un "viejo conocido" en el fútbol francés tras su paso por el Mónaco. "En la generación que vi jugar desde pequeño, Falcao, que estuvo en Francia jugando. Creo que es el ídolo de muchos niños colombianos que ahora somos profesionales. He tenido mucha suerte de compartir con él en la Selección Colombia".



Finalmente, Luis Suárez prometió dejarlo todo en la cancha para hacer brillar a su nuevo club. "Soy un jugador que viene bien para el equipo porque soy aguerrido, luchador y nunca doy un balón por vencido. Tengo la portería entre ceja y ceja para meter mucho goles y darle muchas alegrías a la afición. Voy a darlo todo, voy a dejarme piel, sudor y todo para conseguir los objetivos del club".