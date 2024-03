PSG va en serio por Luis Díaz: lo tendría como prioridad

Luis Díaz está viviendo un buen momento en Liverpool y con el técnico Jürgen Klopp ha conseguido tener mucho protagonismo, pero ante la salida del alemán a final de temporada, aún no se conoce si el club decida retener al colombiano.

El guajiro a aparecido en el radar de varios equipos en las últimas semanas, siendo Barcelona, Milan y PSG los que han mostrado interés, pero Liverpool parece que no lo quiere dejar ir tan fácil, pues es uno de los más importantes de la nómina, pero si llega una oferta que llene las expectativas, lo dejarán ir.



Aunque es difícil que Díaz salga del Liverpool, en Francia han dado a conocer que el colombiano es objetivo de Qatar, dueños del París Saint-Germain, quienes quieren reforzar al equipo con una estrella tras la salida de Kylian Mbappé.



El periodista Santi Aouna dio a conocer que “Luis Díaz es la prioridad de Qatar para reforzar el ataque parisino. Hubo contacto ya establecido con su agente, pero la posición oficial del Liverpool es no venderlo”.



🚨🔴🇨🇴 #PL |



1️⃣ Luis Díaz est la priorité du Qatar pour renforcer l'attaque parisienne.



🗣️ Contact déjà établi avec son agent



🙅🏾‍♂️ Position officielle Liverpool : pas a vendre



🫂 Antero Henrique et l'agent du joueur, Raul Costa, sont extrêmement proches. Ce dernier a déjà… pic.twitter.com/4cXSwonJqg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 20, 2024



Aunque la negativa de Liverpool es no desprenderse del guajiro, PSG no se rendiría por sus servicios y el mismo comunicador aseguró que “cumple con los requisitos”, argumentando que los parisinos necesitan más juego colectivo.



Por ahora, el futuro de Luis Díaz sigue en Liverpool y en caso de dejarlo ir, no aceptarán una oferta por menos de los 120 millones de euros, cifra mínima que estarían pidiendo a los interesados.