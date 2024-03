Ojo a Díaz: Klopp reveló cansancio y teme por citados a Selección

Liverpool fue eliminado en los cuartos de final de la FA Cup en un intenso partido contra Manchester United y aunque el partido se fue al alargue, los reds no consiguieron el resultado y los devils terminaron ganando 4-3.

Luego de ese partido que se jugó a un altísimo nivel, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, aseguró en conferencia de prensa que nunca había visto a sus jugadores a tope en cuestión de condición física, aunque destacó el rendimiento pese a esa dificultad.



De igual manera, el alemán confesó que se siente preocupado por algunas figuras que fueron citadas por sus selecciones nacionales, nombrando el caso específico de Luis Díaz, Darwin Núñez y Cody Gakpo, quienes estarán en acción en esta fecha FIFA de marzo e hizo un llamado a los técnicos para que sepan cuidar a sus futbolistas.



"Esta fue la primera vez que vi a mi equipo realmente luchando físicamente. Últimamente jugamos mucho al fútbol y el United también luchó muy duro, ambos equipos realmente entendieron la importancia del juego y la importancia de la competencia”, fue lo que inicialmente dijo Klopp.



Continuando con ese delicado tema del cansancio físico, el alemán confesó que poco le agrada el parón internacional y espera que no tengan mucha acción con sus selecciones.



"Los chicos juegan todo el tiempo. Hoy también tendrán que jugar la prórroga. Creo que la mayoría de los chicos tienen amistosos ahora. Sé que sus entrenadores los quieren en la mejor forma posible en verano para la Copa (América) o la Eurocopa. Así que espero que no tengan que jugar 90 minutos dos veces ahora, pero eso no está en mis manos. Esperemos que todos regresen en buena forma", dijo.



Además, complementó que sus figuras citadas sufrieron algunos problemas musculares y volverán a jugar en poco tiempo con sus selecciones.



“Lucho (Díaz) se palpó la ingle, Darwin tendón de la corva y Cody se torció el tobillo. Volverán a jugar en cuatro o cinco días, es una locura”, finanlizó Jürgen Klopp