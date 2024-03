Llegan figuras a Londres y ya son 18 en Selección: ¿todo bien, Lucho?

La buena noticia, llegó Luis Díaz a la concentración de la Selección Colombia. La pregunta: ¿llegó bien?

La Selección Colombia ya dispone de 18 jugadores para la preparación del duelo amistoso contra España, el próximo viernes, compromiso por la fecha FIFA en la que como prioridad habrá que saber exactamente cómo está la gran figura nacional tras un desgastante partido en el que jugó 114 minutos, en la derrota de Liverpool contra Manchester United por la FA Cup.



Había preocupación por una declaración de su entrenador, Jürgen Klopp, quien aseguró: "Tenemos algunos problemas. Lucho se sintió en la ingle, Darwin en el tendón de la corva, ojalá no esté mal, y Cody se torció el tobillo, creo, así que ya veremos. No sé exactamente cuándo jugarán sus primeros partidos (amistosos), probablemente en cuatro o cinco días. Es un calendario loco", dijo el DT. Sin embargo, la presencia del jugador hace pensar que no hay lesión, aunque habría que ser precavidos.



Díaz comandó el nuevo grupo de jugadores que están a disposición de Lorenzo, entre quienes figuran Jhon Arias, Richard Ríos, Gustavo Puerta y Juan Fernando Quintero.

En concentración ya están David Ospina, Jhon Lucumí, Jorge Carrascal, Mateo Cassierra, Yaser Asprilla, Luis Sinisterra, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Johan Mojica, Rafael Santos Borré, Santiago Arias, Kevin Castaño, Jhon Córdoba, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Richard Ríos y Gustavo Puerta. Álvaro Montero y Gabriel Fuentes, convocados de la Liga Betplay, van en camino.