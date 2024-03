Teófilo reveló problemas en Selección y razón de no ir al Mundial 2018

El experimentado delantero Teófilo Gutiérrez, actual jugador del Real Cartagena y figura con la Selección Colombia en anteriores procesos, hizo importantes revelaciones sobre la interna del equipo nacional, que lo llevaron a rechazar no ir al Mundial de Rusia 2018.

Gutiérrez hizo parte del seleccionado en varias oportunidades y siempre fue uno de los fijos en el proceso del técnico José Pékerman, incluso fue clave en el regreso de Colombia a un Mundial tras 16 años ausente.



Sin embargo, con respecto su estadía en el seleccionado, Teófilo entregó unas declaraciones a ‘DSports’, en la que explicó que había problemas en el equipo y que no le gustaba lo que estaba viendo, así que prefirió rechazar ir al Mundial 2018 cuando le impusieron labores con las que no estaba de acuerdo.



“No fui más que todo por problemas que no me gustaron ahí adentro de la Selección y algunos ya saben. Eso después se volvió una fiesta. Como dice uno, cualquiera iba”, dijo inicialmente Gutiérrez.



Además, añadió: “A mí cuando me dijeron que, si iba al Mundial de Rusia, tienes que hacer esto, pero a no me gusta que me impongan cosas porque primero yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, país y no voy a ir porque tenga que dar algo o no”, fue el fuerte mensaje de Teófilo Gutiérrez.



Pese a que no dio nombres de los que le ordenaron eso, esto sale a la luz cuando han salido polémicas con respecto al manejo que le daba José Pékerman y Pascual Lezcano al seleccionado, en el que han sido acusados por llevar jugadores para valorizarlos y venderlos, aunque esta versión nunca ha sido comprobada.