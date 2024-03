Colombia confirma dos bajas por lesión y dio sorpresivos reemplazos

Selección Colombia confirmó las bajas de Ian Poveda y Cristian Borja, quienes por molestias físicas, no estarán en los amistosos contra España y Rumania, el 22 y 26 de marzo.

Ante estas nuevas bajas, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que los reemplazos serán Gustavo Puerta del Bayer Leverkusen y Gabriel Fuentes del Junior de Barranquilla.



"Los jugadores Ian Poveda del Sheffield Wednesday y Cristian Borja del SC Braga no podrán unirse a la convocatoria de los partidos ante España y Rumania, debido a molestias físicas que les impiden estar en plenitud de condiciones", fue el comunicado de la FCF.

Ian Poveda y Cristian Borja desconvocados de la Selección Colombia de Mayores



🔗 https://t.co/tHQEiLNdty#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/ughH7GsAKj — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 17, 2024



Ian Poveda ya había sido baja confirmada por el entrenador del Sheffield Wednesday, Danny Rohl, quien avisó que era complejo que jugara con la Selección, luego de que no lograra continuar en el partido contra Ipswich.



Por el lado de Cristian Borja, venía de aportar asistencia en Braga ante Gil Vicente, pero molestias físicas en ese juego hizo que Néstor Lorenzo no lo tuviera en cuenta para esta fecha Fifa de marzo.



A las ausencias de Poveda y Borja, ya son tres los que no estarán en la gira internacional, pues Yerry Mina fue el primero el que tuvo que ser desconvocado por lesión.