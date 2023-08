Luis Díaz: 'Siento que este año será muy bueno para mí'

Luis Díaz comenzó de gran manera su temporada en Liverpool. El colombiano fue titular ante Chelsea en la primera fecha de Premier League y anotó el gol de los Reds para la igualdad 1-1.



Sin embargo, el extremo no quiere parar ahí y quiere seguir siendo figura con los ingleses durante toda la temporada.



"La verdad es que estoy muy ilusionado, siento que este año va a ser demasiado bueno para mí en lo personal, por lo que trabajé, por lo que hice en la pretemporada y en cada entrenamiento. Me he sentido demasiado bien y estoy cada vez mejor en lo físico y en lo personal y sé que este año vamos a conseguir muchísimas cosas que el año pasado", mencionó el colombiano en ESPN.

Por su parte, Díaz señaló las metas que tiene Liverpool para esta temporada: "El objetivo está trazado para todos en esta temporada y es ganar todas las competiciones que tenemos en juego. Queremos revertir el año que hicimos anterior con este, nos hemos preparado de buena manera y tenemos que tratar de ganar las competiciones que tengamos en juego porque el año anterior fue malo en ese sentido".



Además, dijo sus objetivos personales para esta temporada que inicia: "Trataré de hacer muchos goles, no sé si me animo a decir una cantidad, pero cantidad van a ser mucho con el favor de Dios y asistencias también. Daré lo mejor de mí, el cien por ciento, y lo que me hace feliz a mí, disfrutar el fútbol, jugar feliz y aportarle con goles y asistencias al equipo, que es lo más importante".



Finalmente, habló de Alexis Mac Allister, flamante fichaje de Liverpool para quien tuvo buenas palabras:



"Hemos tenido una buena amistad desde el comienzo, desde que llegó ha estado muy cerca a mí, a los sudamericanos. Hemos hecho una bonita relación y de aportarle al equipo, tiene demasiada calidad, le da dinámica. trata siempre de estar bien posicionado y tomar buenas decisiones. Como persona es muy tranquila, humilde y agradable", concluyó.