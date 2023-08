Bonmatí previo a la final: ‘Tenemos equipo para ser campeonas’

Aitana Bonmatí es unas de las grandes figuras de España en este Mundial Femenino 2023. La jugadora de Barcelona ha liderado a un plante histórico que llegó a su primera final en la historia.



Pues bien, tres días antes de la definición del certamen, la futbolista habló con EFE en Sídney y allí habló sobre la preparación de las españolas antes de la final y las sensaciones previas al duelo con Inglaterra.



"Nervios yo creo que habrá, es imposible que delante de un partido como este no haya esos nervios, esa tensión, esas ganas de jugar de saltar al campo, de disfrutar", comentó de inicio.

Y agregó: "Yo he tenido la suerte de jugar en estadios con mucha gente, es algo único, que no vamos olvidar nunca y solo espero que el equipo salga a dar su mejor versión y a jugar como cada una sabe. Hemos nacido para momentos como este".



Por su parte, Aitana mencionó que de levantar el Mundial será un triunfo único: “Mira, antes pensaba: hemos podido ganar la Champions con el club, con el Barça, ¿imagínate si ganamos el Mundial? Es que sería un año redondo, un año único para todas las jugadoras que hemos podido estar en los dos lados y sobre todo para las que estamos aquí pudiendo ganar esta final".



De igual manera, el duelo con Inglaterra será una revancha para las españolas ya que fueron eliminadas por las inglesas en la Eurocopa del año pasado, es por ello que la jugadora dejó sus sensaciones previas al duelo.



“El fútbol siempre te da segundas oportunidades. Y creo que el año pasado con el partido de la 'Euro' te quedas con un sabor amargo, porque creo que en el partido fuimos mejores, merecimos ganar y al final no fue así porque el fútbol a veces es así", comentó.



"Creo que tenemos grupo y jugadoras para poder ser campeonas del mundo", concluyó la mediocampista.