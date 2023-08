Jesurún considera insuficiente el aporte del Gobierno a Liga Femenina

Durante el miércoles, el presidente de Colombia, Gustavo Petro prometió un incentivo de 8.000 millones de pesos para la realización de la Liga Femenina en Colombia.



El mandatario hizo el anuncio durante el recibimiento a las jugadoras en la Casa de Nariño donde se homenajeó a toda la plantilla que llegó hasta cuartos de final del Mundial Femenino 2023.



No obstante, para Ramón Jesurún, el aporte dado por el Gobierno no alcanza para la realización de la Liga Femenina todo el año.

8.000 millones es una aporte importante, pero la Liga Femenina vale más de tres o cuatro veces y ese es el tema y ha sido un obstáculo en los últimos años”, comentó de inicio el directivo en diálogo con Caracol Radio este jueves.



“Manejar una Liga profesional vale una suma de dinero que siempre la ha soportado los organizadores, en este caso la Dimayor y la Federación, pero primordialmente los clubes, porque ellos son los que tienen que cargar con eso, ellos tienen sus compromisos y buscar patrocinios para poder cumplir con la nómina”, complementó.



De igual manera, considera que de igual manera el aporte es bueno y puso como excusa el calendario para no hacer la Liga todo el año: “El anuncio del presidente es importante, vamos a dialogar con la señora Ministra del Deporte que ha sido muy cercana a nosotros. El año entrante tendremos un cruce de calendario. De julio a agosto hay Juegos Olímpicos, luego viene el Mundial Femenino Sub 20 y después la Copa Libertadores Femenina. Tenemos dificultades en el calendario para hacer una liga como todos queremos”.



Por su parte, se refirió a los premios que dará la FIFA por la Copa Mundial y aseguró que todo el dinero irá para las jugadoras: “Por supuesto que sí, no sé de dónde sale la indignación, lo que se les regaló allá, fue algo de la Difutbol y otras entidades. El premio de lo que da la FIFA lo tienen completamente garantizado, 100 por ciento de lo que dijeron en premios se les va a entregar a ellas”.



Finalmente, confirmó a Nelson Abadía como seleccionador femenino: “El profesor Abadía está con nosotros, ahora tenemos que pensar ya en lo que se viene, que las muchachas descansen uno o dos días, muchas de ellas no tendrán descanso porque se deben unir a sus equipos para preparar la Copa Libertadores que será en Colombia. Incluso ya tenemos concertados partidos amistosos de preparación para estos Juegos Olímpicos, con este punto alto que hicimos en Australia hay mucha expectación”.