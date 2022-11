¿Luis Díaz y un cambio de aires? Se confesó y reveló un sueño de niño

Aunque Luis Díaz está lesionado y, pese a que Colombia no logró poner su nombre dentro de las 32 selecciones participantes en la Copa del Mundo de Catar, el nombre del colombiano sigue dando de qué hablar durante este último tramo del 2022, ganándose los elogios de compañeros como Fabinho que está maravillado con el gran momento de ‘Lucho’, y el tándem que hace con Andrew Robertson en el Liverpool.

Sin duda alguna, Luis Díaz sigue dominando las opiniones de los aficionados del Liverpool, y muestra de ello es que es el segundo jugador que más camisetas ha vendido en el último tiempo en la temporada actual. Díaz, como si fuera poco, es extrañado por Jürgen Klopp en el esquema inicial del club. Anfield tentó primero al guajiro por encima de otros equipos que antes era impensado que un colombiano pudiera recalar en esas filas: FC Barcelona.



El sueño de cualquier niño, jugar en el FC Barcelona o en el Real Madrid. Las ofertas de Joan Laporta y el club culé no se hicieron esperar, pero las conversaciones con Liverpool ya estaban avanzadas, así como mantuvo el presidente catalán. Pero Luis Díaz sí pudo cumplir algo que cualquier futbolista anhela: salir de su país y conquistar las ligas más grandes del mundo. Lo está haciendo en Inglaterra, tal vez el torneo más competitivo a nivel global, pero Díaz tiene claro qué es lo que más le gustaría antes de retirarse.



Mientras espera recuperarse y estar bajo las órdenes de Jürgen Klopp nuevamente, Luis Díaz se confesó en entrevista con la revista SoHo en donde no titubeó en revelar su sueño de niño, y que todavía quiere cumplirlo, “me gustaría jugar en un club español que siempre le ha llamado la atención a mi familia, pero es más una ilusión infantil. Ahora solo pienso en levantar trofeos y hacer historia con Liverpool, que es uno de los clubes más grandes del mundo. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me han brindado”. Poco a poco se ha diluido ese anhelo.



Sin mencionar el equipo al que le gustaría llegar, Luis Díaz ha mantenido que era seguidor del Barcelona, “soy hincha del Barcelona y cuando puedo, me veo todos sus encuentros. Sería muy lindo terminar allá algún día, pero para eso hay que trabajar bastante”, sentenció el guajiro. Los intereses del cuadro catalán llegaron, tocaron las puertas, “Liverpool se nos adelantó, pero Luis Díaz es un gran jugador y en ese sentido, pertenece al Liverpool y no puedo hablar más de esto”.